Madhyamam
    Metro
    Posted On
    29 Oct 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 10:16 AM IST

    ക​ബ്ബ​ൺ പാ​ർ​ക്കി​ലെ പി​ക് നി​ക് നി​രോ​ധ​നം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം

    cubbon park
    ക​ബ്ബ​ൺ പാ​ർ​ക്ക്

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ബ്ബ​ൺ പാ​ർ​ക്കി​ലെ പി​ക് നി​ക് നി​രോ​ധ​നം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു നി​വാ​സി​ക​ൾ. ഉ​പ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​ക​മാ​ർ ക​ബ്ബ​ൺ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ‘വോ​ക് വി​ത്ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ തി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന​ക​ന്ന് കു​ടും​ബ​വു​മൊ​ത്ത് സ​മ​യം ചെ​ല​വി​ടു​ന്ന ഇ​ട​മാ​ണ് ക​ബ്ബ​ൺ പാ​ർ​ക്ക്. അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് പാ​ർ​ക്കി​ൽ പി​ക് നി​ക് നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    പാ​ർ​ക്കി​ൽ ചെ​റി​യ പി​ക്നി​ക്കു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​തി​നാ​യി ചെ​റി​യ തു​ക ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പാ​ർ​ക്കി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് അ​രു​ൺ പൈ ​ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ന​ഗ​ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​കൃ​തി​യു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ കു​റ​ച്ച് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​മെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പാ​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്നും ഇ​തി​നാ​യി ഫീ​സ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്നും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. നി​ല​വി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ പി​ക് നി​ക്കു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മ​ല്ല. ആ​ളു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ വ​ന്നി​രു​ന്ന് പു​ല്ലി​ന് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ക​യും മാ​ലി​ന്യം അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന് ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച​ർ വ​കു​പ്പി​ന് ബ​ജ​റ്റി​ൽ എ​ട്ട് കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടും മ​തി​യാ​യ പ​രി​പാ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് പ്രി​യ ചെ​ട്ടി രാ​ജ്ഗോ​പാ​ല​ൻ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS: Karnataka Cubbon Park Bangaluru News
