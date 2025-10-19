ബംഗളൂരു മലയാളി ഫോറം

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 19 Oct 2025 11:29 AM IST
Updated Ondate_range 19 Oct 2025 11:29 AM IST
ബംഗളൂരു മലയാളി ഫോറംtext_fields
News Summary - Bengaluru Malayali Forum
ബംഗളൂരു: മലയാളി ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നോർക്ക തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെയും നോർക്ക കെയർ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡിന്റെയും കാമ്പയിൻ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11ന് ജയനഗർ ഓഫിസിൽ നടക്കും.
നോർക്ക ബംഗളൂരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫിസർ റീസ രഞ്ജിത്ത് മുഖ്യാതിഥിയാവും. പ്രത്യേക ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പി.ജെ. ജോജോ അറിയിച്ചു. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് 9591933003, 95387 94488.
