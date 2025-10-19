Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    19 Oct 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    19 Oct 2025 11:29 AM IST

    ബംഗളൂരു മലയാളി ഫോറം

    നോർക്ക ഇൻഷുറൻസ് ക്യാമ്പ് ഇന്ന്
    ബംഗളൂരു മലയാളി ഫോറം
    ബംഗളൂരു: മലയാളി ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നോർക്ക തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെയും നോർക്ക കെയർ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡിന്റെയും കാമ്പയിൻ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11ന് ജയനഗർ ഓഫിസിൽ നടക്കും.

    നോർക്ക ബംഗളൂരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫിസർ റീസ രഞ്ജിത്ത് മുഖ്യാതിഥിയാവും. പ്രത്യേക ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പി.ജെ. ജോജോ അറിയിച്ചു. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് 9591933003, 95387 94488.

    norka id cards, helpdesk, Bangalore Malayali Forum, Bangalore News
    Bengaluru Malayali Forum
