Madhyamam
    5 Jan 2026 9:34 AM IST
    5 Jan 2026 9:34 AM IST

    ബെല്ലാരി എസ്.പിയുടെ സസ്പെൻഷൻ വിവാദത്തിൽ; രണ്ട് സ്വകാര്യ ഗൺമാന്മാർ കസ്റ്റഡിയിൽ

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ഡി.​ഐ.​ജി വ​ർ​ത്തി​ക ക​ത്യാ​ർ, പൊ​ലീ​സ്

    സൂ​പ്ര​ണ്ട് പ​വ​ൻ നെ​ജ്ജൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് പ​വ​ൻ നെ​ജ്ജൂ​രി​നെ​തി​രാ​യ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ.

    എ​സ്.​പി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​തി​ന്റെ പി​റ്റേ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സം​ഘ​ർ​ഷം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി. സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ എ​സ്.​പി നെ​ജ്ജൂ​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള വീ​ഴ്ച​ക​ൾ എ.​ഡി.​ജി.​പി (ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന) ആ​ർ. ഹി​തേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​സ്.​പി പ​വ​ൻ

    നെ​ജ്ജൂ​ർ

    അ​തേ​സ​മ​യം, വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ സ്ഥ​ല​ത്ത് ഡി.​ഐ.​ജി വ​ർ​ത്തി​ക ക​ത്യാ​ർ, പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് പ​വ​ൻ നെ​ജ്ജൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ വി​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വെ​ടി​വെ​പ്പ് സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ട് സ്വ​കാ​ര്യ ഗ​ൺ​മാ​ന്മാ​രാ​യ ബ​ൽ​ജി​ത് സി​ങ്, ഗു​രു​ച​ര​ൺ സി​ങ് എ​ന്നി​വ​രെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Bellary SP's suspension in controversy; Two private gunmen in custody
