Madhyamam
    5 Jan 2026 9:38 AM IST
    5 Jan 2026 9:38 AM IST

    ബെ​ല്ലാ​രി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ കൊ​ല​ക്കേ​സ്; സി.​ഐ.​ഡി​ക്ക് കൈ​മാ​റും -ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി

    ബെ​ല്ലാ​രി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ കൊ​ല​ക്കേ​സ്; സി.​ഐ.​ഡി​ക്ക് കൈ​മാ​റും -ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി
    ഡോ.​ജി.​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​ക്ര​മ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വെ​ടി​യേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച കേ​സി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ന് (സി.​ഐ.​ഡി) കൈ​മാ​റു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ഡോ.​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര ഇ​ന്ന​ലെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ച്ച് തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ ജി. ​ജ​നാ​ർ​ദ​ന റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ വ​സ​തി​ക്ക് സ​മീ​പം ബാ​ന​ർ കെ​ട്ടു​ന്ന​തി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി​യു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ന്റെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ലും ക​ലാ​ശി​ച്ച​ത്.

    ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ ന​ര​ഭാ​ര​ത് റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ​യും അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യി. സ്വ​കാ​ര്യ തോ​ക്കു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ വെ​ടി​വെ​പ്പാ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി നി​യ​മി​ച്ച ഗ​ൺ​മാ​ന്മാ​രു​ടെ തോ​ക്കു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​നി ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഏ​ത് തോ​ക്കി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് വെ​ടി​വെ​ച്ച​തെ​ന്ന് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തും. ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പൊ​ലീ​സ് തോ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ല്ല വെ​ടി​വെ​പ്പ് ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് എ.​ഡി.​ജി.​പി ത​ന്നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ ഗ​ൺ​മാ​ന്മാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം തെ​ളി​ഞ്ഞാ​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. തോ​ക്കു​ക​ളോ ഹാ​ൻ​ഡ് ഗ്രാ​നേ​ഡു​ക​ളോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും. ജ​നാ​ർ​ദ​ന റെ​ഡ്ഡി ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ ഒ​രു ബ​ഹ​ള​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

