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    Metro
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 8:03 AM IST

    ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ട്രാഫിക് പൊലീസ് ആവാം

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    ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ട്രാഫിക് പൊലീസ് ആവാം
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സാ​യി സേ​വ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി വ​കു​പ്പ്. സം​ര​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഗ​താ​ഗ​തം എ​ങ്ങ​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ടൊ​പ്പം ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​നും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്ക​ര്‍ക്ക് ക​ഴി​യും. കോ​പ്പ് ഫോ​ർ എ ​ഡേ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. സം​രം​ഭ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക​ന്‍ താ​ല്‍പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ര്‍ ബി.​ടി.​പി അ​സ്ത്രം ആ​പ്പ് വ​ഴി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നും ട്രാ​ഫി​ക് പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കൊ​പ്പം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ക്ഷ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി പ്രി​യ​ങ്ക് ഖാ​ർ​ഗെ എ​ക്സി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സം​ര​ഭ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ദി​നം​പ്ര​തി വ​ർ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ങ്ങ​നെ ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ട്രാ​ഫി​ക് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. 2025 ന​വം​ബ​ർ, ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കോ​പ്പ് ഫോ​ർ എ ​ഡേ പ​രി​പാ​ടി ഇ​തി​ന് മു​മ്പ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:Karnatakatraffic policeBengaluru traffic policeBengaluru
    News Summary - Be a traffic policeman for a day
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