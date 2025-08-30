Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightപു​ക​വ​ലി മേ​ഖ​ല...
    Metro
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 11:20 AM IST

    പു​ക​വ​ലി മേ​ഖ​ല ഒ​രു​ക്കാ​ത്ത പ​ബ്, ക്ല​ബ്, ഹോ​ട്ട​ൽ, ബാ​ർ എ​ന്നി​വ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ്റ​ദ്ദാ​ക്കും –ബി.​ബി.​എം.​പി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ​ബു​ക​ൾ, ക്ല​ബു​ക​ൾ, ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, ബാ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ശ്ചി​ത പു​ക​വ​ലി മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ബൃ​ഹ​ദ് ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ഹാ​ന​ഗ​ര പാ​ലി​ക (ബി.​ബി.​എം.​പി) മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പ് 300ൽ ​അ​ധി​കം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, പ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തു​വ​രെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ബി.​ബി.​എം.​പി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച വീ​ണ്ടും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം തു​ട​രു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​രി​ട്ട് റ​ദ്ദാ​ക്കു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ബി.​ബി.​എം.​പി സ്പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വി​കാ​സ് സു​ര​ൽ​ക​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BBMPBengaluru Newswarninglicense cancel
    News Summary - BBMP to cancel permits of bars, clubs, pubs with no smoking zones
    Similar News
    Next Story
    X