    ബി.​ബി.​എം.​പി ഇ​നി​യി​ല്ല; ബം​ഗ​ളൂ​രു ഇ​നി അ​ഞ്ച് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍

    അ​ഞ്ച് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 27 നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളും 197 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളും
    ബി.​ബി.​എം.​പി ഹെ​ഡ്​ ഓ​ഫി​സി​ന്‍റെ നെ​യിം ബോ​ർ​ഡ്​ മാ​റ്റി പ​ക​രം ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്നാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബൃ​ഹ​ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ഹാ​ന​ഗ​ര പാ​ലി​കെ (ബി.​ബി.​എം.​പി) ഇ​നി ഓ​ർ​മ​യാ​വും. പ​ക​രം പു​തി​യ അ​ഞ്ച് മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ നി​ല​വി​ല്‍വ​ന്നു. ബം​ഗ​ളൂ​രു ഈ​സ്റ്റ്, ബം​ഗ​ളൂ​രു വെ​സ്റ്റ്, ബം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ർ​ത്ത്, ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത്, ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പു​തി​യ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍.

    അ​ഞ്ച് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 27 നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളും 197 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ര്‍ ഗ്രേ​റ്റ​ര്‍ ബം​ഗ​ളൂ​രു ഏ​രി​യ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ് പ​ദ്ധ​തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള വ​ള​ര്‍ച്ച​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് മാ​റ്റ​മെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും പു​രോ​ഗ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​മാ​ണ് പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​മെ​ന്നും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ര്‍ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ എ​ക്സി​ല്‍ കു​റി​ച്ചു.

    പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള മു​തി​ര്‍ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​ഞ്ച് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്കും അ​താ​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യ​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി സാ​ങ്കേ​തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലും മ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും നി​യ​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ഞ്ച് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍, സാ​ങ്കേ​തി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, വാ​ര്‍ഡു​ക​ളു​ടെ അ​തി​ര്‍ത്തി പു​ന​ര്‍നി​ര്‍ണ​യം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ള്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വൈ​കാ​തെ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കും. ഖാ​ത്ത വി​ത​ര​ണം, നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍, കെ​ട്ടി​ട നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യെ ഈ ​മാ​റ്റം സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും. വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലെ ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​ര്‍ പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ തു​ട​രു​മെ​ങ്കി​ലും സോ​ണ​ല്‍, ഡി​വി​ഷ​ന​ല്‍, സ​ബ്- ഡി​വി​ഷ​ന​ല്‍ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​രീ​തി​യി​ലും മാ​റ്റം സം​ഭ​വി​ക്കും.

    ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബി.​ബി.​എം.​പി ചീ​ഫ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ എം. ​മ​ഹേ​ശ്വ​ര്‍ റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​പാ​ക​ത​യൊ​ന്നു​മി​ല്ല. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ പു​തി​യ ബ​ജ​റ്റ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, അ​വ​ക്ക് അ​നു​ബ​ന്ധ ബ​ജ​റ്റ് പാ​സാ​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    2007ല്‍ ​രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ബി.​ബി.​എം.​പി വി​ഭ​ജി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന വാ​ര്‍ത്ത​ക്ക് സ​മ്മി​ശ്ര പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​നം കൂ​ടു​ത​ല്‍ എ​ളു​പ്പ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ള്‍ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ന​ട​പ്പി​ല്‍ വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ​രി​മി​ത​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്തു​ണ മാ​ത്ര​മേ ല​ഭി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ള്‍ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ന്‍റു​ക​ളി​ല്‍ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഗ്രേ​റ്റ​ര്‍ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി (ജി.​ബി.​എ) ക്കാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക എ​ന്നു​മാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു വി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം പ്ര​കാ​രം വാ​ര്‍ഡ് അ​തി​ര്‍ത്തി നി​ര്‍ണ​യം ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നോ​ടു​കൂ​ടി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കും. ന​വം​ബ​ര്‍ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ വാ​ര്‍ഡ് സം​വ​ര​ണ വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കും. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21ന് ​നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ 2025 പാ​സാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പേ​രി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി ത​ര്‍ക്കം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബൃ​ഹ​ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ഹാ​ന​ഗ​ര പാ​ലി​കെ (ബി.​ബി.​എം.​പി) പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട് ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി (ജി.​ബി.​എ) രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ ക​ന്ന​ട സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പേ​രി​നെ​തി​രെ എ​തി​ർ​പ്പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. മും​ബൈ, ചെ​ന്നൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭാ​ഷ​ക്കും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷ​ക്കും പ്ര​ധാ​ന്യം ന​ല്‍കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മു​റു​മു​റ​പ്പ്. മും​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ‘ബ്രി​ഹ​ൻ മും​ബൈ മ​ഹാ​ന​ഗ​ർ പാ​ലി​ക’​എ​ന്നും ചെ​ന്നൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ‘പെ​രു​ന​ഗ​ര ചെ​ന്നൈ മാ​നാ​ഗ്-​ആ​രാ​ച്ചി’​എ​ന്നു​മാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക് ക​ന്ന​ട പേ​രി​നു​ള്ള നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഇ​തു​വ​രെ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന് ബി.​ബി.​എം.​പി ചീ​ഫ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ എം. ​മ​ഹേ​ശ്വ​ര്‍ റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ന്ന​ട വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി (കെ.​ഡി.​എ) ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ പുരു​ഷോ​ത്ത​മ​ന്‍ ബി​ലി​മ​ലെ ബം​ഗ​ളൂ​രു മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ക​ന്ന​ട പേ​രി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​ക്ക് ക​ത്തെ​ഴു​തി.

    ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്ന പേ​ര് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​യി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ട​മെ​ടു​ത്ത​താ​ണ് അ​തി​നാ​ല്‍ത​ന്നെ പേ​രി​ന് ക​ന്ന​ട പ​രി​ച്ഛേ​ദം ന​ല്‍ക​ണം എ​ന്നാ​ണ് കെ.​ഡി.​എ​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. ക​ന്ന​ട പേ​ര് ന​ല്‍കു​മ്പോ​ള്‍ ഭാ​ഷ​ക്ക് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ബ​ഹു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യ ഒ​ര​ടു​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തി​നാ​ല്‍ ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്ന പേ​രി​ന് പ​ക​രം ക​ന്ന​ട പ​ദം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി ചി​ന്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബി​ലി​മ​ലെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​ഞ്ച് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ മേ​യ​ര്‍, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ര്‍ സ്ഥാ​നം ക​ന്ന​ടി​ഗ​ര്‍ക്ക​യി സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കെ.​ഡി.​എ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഇ​തി​ന് മു​മ്പ് സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് ക​ത്തെ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക​ന്ന​ടി​ഗ​ര​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​ണ് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം എ​ന്ന വ​സ്തു​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ഇ​ത്.

