Madhyamam
    5 Feb 2026 7:30 AM IST
    5 Feb 2026 7:31 AM IST

    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ​നി​ന്നൂ​രാ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത ആ​രോ​പ​ണം -ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി

    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ​നി​ന്നൂ​രാ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത ആ​രോ​പ​ണം -ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി
    ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ, ഡോ. ​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ​ക്സൈ​സ് മ​ന്ത്രി ആ​ർ.​ബി. തി​മ്മാ​പൂ​ർ രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​വ​ശ്യം കെ.​പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ത​ള്ളി. അ​ഴി​മ​തി​ക്ക് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഒ​രു തെ​ളി​വും ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പു​ല​രു​വോ​ളം ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് നി​യ​മ​ത്തി​ന് (എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ) പ​ക​രം വീ​ക്ഷി​ത് ഭാ​ര​ത് -റോ​സ്ഗാ​ർ ആ​ൻ​ഡ് അ​ജീ​വി​ക മി​ഷ​ൻ (ഗ്രാ​മീ​ൺ) (വി​ബി-​ജി റാം ​ജി) എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഗ്രാ​മീ​ണ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും തൊ​ഴി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ​യും അ​ത് എ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ച​ർ​ച്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ബി.​ജെ.​പി ഒ​ര​ടി​സ്ഥാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ഷ​യ​മാ​ണ് ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും തി​മ്മാ​പൂ​ർ രാ​ജി​വെ​ക്കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. തെ​ളി​വു​ക​ളി​ല്ല, അ​വ​ർ​ക്ക് (ബി.​ജെ.​പി) ഒ​രു​പ്ര​ശ്ന​വു​മി​ല്ല, അ​വ​ർ വ്യാ​ജ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. ഈ ​പ്ര​ശ്നം സ​ജീ​വ​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ അ​വ​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു -ശി​വ​കു​മാ​ർ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഊ​രാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടാ​ൻ അ​വ​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​വ​ർ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും നാ​ട​കം ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ട​കം ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റൊ​ന്നു​മി​ല്ല. അ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ട്ടെ. അ​വ​ർ എ​ന്താ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​യ​ട്ടെ. എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് ശ​ബ്ദ​മി​ല്ല. എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ​യെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ, അ​വ​ർ (അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം) ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​വ​ർ വി​ഷ​യം വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യാ​ണ് -ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ കൈ​വ​ശം എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും തെ​ളി​വു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​രൂ​വെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന്ത്രി രാ​ജി​വെ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണ്. തെ​ളി​വു​ക​ൾ ത​രൂ, ഞാ​ൻ രാ​ജി​വെ​ക്കാ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞെ​ന്ന് പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു. ബി.​ജെ.​പി വെ​റും ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Baseless allegations from the strike discussion - Deputy Chief Minister, Home Minister
