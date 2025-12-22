Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 7:22 AM IST

    നി​രോ​ധി​ത കോ​ഴിയങ്ക​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി; എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്

    നി​രോ​ധി​ത കോ​ഴിയങ്ക​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി; എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്
    അ​ങ്ക​ക്കോ​ഴി​ക​ളു​മാ​യി അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ റൈ ​എം.​എ​ൽ.​എ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: നി​യ​മ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ കോ​ഴി​യ​ങ്ക​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി എ​ന്ന​തി​ന് പു​ത്തൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ റൈ ​ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 16 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വി​ട്ട​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. മു​ര​ളീ​ധ​ർ റൈ​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള നെ​ൽ​വ​യ​ലി​ലാ​ണ് കോ​ഴി​പ്പോ​ര് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി കോ​ഴി​പ്പോ​ര് ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ണ്ട്വാ​ൾ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ കെ​പു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ വി​റ്റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ, കോ​ഴി​പ്പോ​രി​നു​ള്ള കോ​ഴി​ക​ളെ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച് നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്താ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കാ​വു​ന്ന നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​രോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എം.​എ​ൽ.​എ കോ​ഴി​പ്പോ​ര് തു​ട​രാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    തു​ളു​നാ​ടി​ന്റെ സം​സ്കാ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കോ​ഴി​യ​ങ്ക​ത്തി​ന് നേ​രെ ക​ണ്ണ​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ചെ​യ്യാ​റു​ള്ള​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ എം.​എ​ൽ.​എ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി അ​റി​ഞ്ഞു വെ​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​താ​ണെ​ന്ന് പു​തു​താ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ എ​സ്.​ഐ​യെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. വി​ട്ട​ൽ പൊ​ലീ​സ് 16 പേ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് 22 കോ​ഴി​ക​ളെ​യും കോ​ഴി​പ്പോ​രി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന മൂ​ർ​ച്ച​യു​ള്ള ക​ത്തി​ക​ളും പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ത​ന്റെ സ്വ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് ഭൂ​വു​ട​മ മു​ര​ളീ​ധ​ർ റൈ​ക്കെ​തി​രെ വി​ട്ട​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കോ​ഴി​പ്പോ​രി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട 16 പേ​ർ​ക്കൊ​പ്പം എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രെ പ്രേ​ര​ണ കു​റ്റ​ത്തി​നും കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

