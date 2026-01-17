Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 8:47 AM IST

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി ആരോപണം; വാ​ട്സ്ആ​പിൽ ഭീ​ഷ​ണി സ​ന്ദേ​ശമയച്ച ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി ആരോപണം; വാ​ട്സ്ആ​പിൽ ഭീ​ഷ​ണി സ​ന്ദേ​ശമയച്ച ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്
    പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സു​ധീ​ർ കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി ഭീ​ഷ​ണി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി വാ​ട്സ്ആ​പ് സ​ന്ദേ​ശം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്. മം​ഗ​ളൂ​രു മി​നി-​ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ആ​വും മു​മ്പ് ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ‘ഹി​ന്ദു ഗെ​ലെ​യാ​ര ബ​ല​ഗ’​എ​ന്ന വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ് സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന്സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സു​ധീ​ർ കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി അ​റി​യി​ച്ചു.

    മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ റാ​വ് ആ​ൻ​ഡ് റാ​വ് സ​ർ​ക്കി​ൾ റി​ക്ഷാ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് പി​ന്നി​ൽ ബം​ഗാ​ളി കാ​ന്റീ​നും സ​മീ​പ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ചി​ല അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ട​ക​ളും ബോ​ർ​ഡോ​ടെ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ര​വീ​ന്ദ്ര എ​ന്ന വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. അ​വി​ടെ ലൈം​ഗി​ക തൊ​ഴി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് അ​ത് അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ഹി​ന്ദു സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ അ​റി​യി​ക്കാ​നും മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും​പോ​സ്റ്റ് പ​ങ്കി​ടാ​നും ര​വീ​ന്ദ്ര അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ചി​ല​ർ വാ​ട്‌​സ്ആ​പി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​യ കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളി​ലും പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. വി​വാ​ദ​സ​ന്ദേ​ശം ചി​ല ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ക​ളെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കു​ടും​ബ 2014ൽ ​സ്വ​ത്ത് വാ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലോ എ.​സി.​പി​ക​ളി​ലോ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഓ​ഫി​സി​ലോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷം നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും, അ​ത്ത​രം വ്യ​ക്തി​ക​ളെ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം നാ​ടു​ക​ട​ത്തും.

    തെ​ളി​വോ മ​റ്റെ​ന്ത​ങ്കി​ലും കാ​ര​ണ​മോ ഇ​ല്ലാ​തെ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

