Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightമെട്രോ നിരക്ക്​...
    Metro
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 10:38 AM IST

    മെട്രോ നിരക്ക്​ വർധനയിൽ കൊള്ളയെന്ന്, ശിപാർശ 51 ശതമാനം; വര്‍ധിപ്പിച്ചത്​ 105 ശതമാനം

    text_fields
    bookmark_border
    മെ​ട്രോ നി​ര​ക്ക്​ നി​ർ​ണ​യ ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പു​റ​ത്ത്
    മെട്രോ നിരക്ക്​ വർധനയിൽ കൊള്ളയെന്ന്, ശിപാർശ 51 ശതമാനം; വര്‍ധിപ്പിച്ചത്​ 105 ശതമാനം
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ റെ​യി​ല്‍ കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ (ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ) നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധ​ന​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്​ കൊ​ള്ള​യെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പം. മെ​ട്രോ നി​ര​ക്ക്​ നി​ർ​ണ​യ ക​മ്മി​റ്റി 51 ശ​ത​മാ​നം നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധ​ന ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്​​തി​ട​ത്ത്​ 105 ശ​ത​മാ​നം നി​ര​ക്ക് വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ പി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ല്‍ നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധ​ന നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന്​ ഏ​ഴ് മാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് നി​ര​ക്ക് നി​ർ​ണ​യ ക​മ്മി​റ്റി (എ​ഫ്.​എ​ഫ്.‌​സി) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ​യും പൊ​തു​ജ​ന സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തെ​യും തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധ​ന​യെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ അ​മി​ത​മാ​യ ചെ​ല​വ്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ളാ​ണ്​ കാ​ണി​ച്ച​തെ​ന്നും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്​. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ചെ​ല​വ് 42 ശ​ത​മാ​നം, ഊ​ർ​ജ ചെ​ല​വ് 34 ശ​ത​മാ​നം, അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ​യും ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ചെ​ല​വു​ക​ൾ 366 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​വ വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ല്ലി​​ന്‍റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ക​ലെ​യാ​ണെ​ന്ന്​ എ​ഫ്.​എ​ഫ്.‌​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു. ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ല്ലി​ന്‍റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന പ​രി​പാ​ല​ന ചെ​ല​വ് 2017-18 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ 6.22 രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 2023-24 ആ​യ​പ്പോ​ള്‍ 8.68 രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. അ​താ​യ​ത്, 39.6 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ധ​ന. നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ റെ​യി​ല്‍ കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത് 105 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​യി​രു​ന്നു. കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഒ​രു വെ​യ്റ്റ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് സി​സ്റ്റം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. അ​ത് ചെ​ല​വു​ക​ൾ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി കാ​ണി​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ മെ​ട്രോ സ​ര്‍വി​സ് ദൂ​രം 42.3 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ 70.7 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​യി വ​ര്‍ധി​ച്ച കാ​ര്യം വ​ര​വ് ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തു​മി​ല്ല. ര​ണ്ട് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ വ​രെ​യു​ള്ള ദൂ​ര​ത്തി​ന് മി​നി​മം നി​ര​ക്കാ​യി എ​ഫ്.​എ​ഫ്.‌​സി നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ച​ത് 10 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ബി.​എം.​ആ​ർ.​സി.​എ​ൽ അ​ത് 21 രൂ​പ​യാ​യി കാ​ണി​ച്ചു. ആ​റു മു​ത​ല്‍ എ​ട്ടു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ വ​രെ​യു​ള്ള ദൂ​ര​ത്തി​ന് നി​ല​വി​ലെ നി​ര​ക്കാ​യ 23.50 രൂ​പ 40 രൂ​പ​യാ​യി വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ നി​ര്‍ദേ​ശം.

    എ​ന്നാ​ല്‍, കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ അ​ത് 48 രൂ​പ​യാ​യി വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. 25 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ദൂ​ര​ത്തി​ന് 80 രൂ​പ മു​ത​ല്‍ 90 രൂ​പ വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ നി​ര്‍ദേ​ശം. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​ത് 60 മു​ത​ല്‍ 123 വ​രെ ആ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം. 2017 മു​ത​ല്‍ വാ​ര്‍ഷി​ക നി​ര​ക്ക് വ​ര്‍ധ​ന ക​മീ​ഷ​ന്‍ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത് 6.9 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ല്‍ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം അ​ത് 14 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ലെ 12 സ്ലാ​ബു​ക​ളാ​യി​ട്ടു​ള്ള നി​ര​ക്ക് 10 സ്ലാ​ബു​ക​ളാ​യി കു​റ​ക്കാ​നും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും മ​റ്റ് അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ള​വു​ക​ള്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ല്‍ നി​ര​ക്ക് കു​ത്ത​നെ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നു​മു​യ​ര്‍ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ര്‍ന്ന് നി​ര​ക്കി​ല്‍ നേ​രി​യ കു​റ​വ് വ​രു​ത്താ​ന്‍ മെ​ട്രോ റെ​യി​ല്‍ കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ൻ ‍നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ത​രാ​യെ​ങ്കി​ലും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഭാ​ര​മാ​കു​ന്ന നി​ര​ക്ക് വ​ര്‍ധ​ന കു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Newsnamma metrochargeBMRCL
    News Summary - bangaluru namma metro increase charge
    Similar News
    Next Story
    X