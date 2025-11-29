Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 29 Nov 2025 10:16 AM IST
    date_range 29 Nov 2025 10:16 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ്; ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലു​ട​നീ​ളം ത​ണു​പ്പ് തു​ട​രും -കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ കേ​ന്ദ്രം (ഐ.​എം.​ഡി) അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​മെ​ന്നും മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ താ​പ​നി​ല 12 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ആ​യി കു​റ​യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. റാ​യ്ച്ചൂ​ർ, ബെ​ല​ഗാ​വി, ബി​ദ​ർ, ക​ല​ബു​റ​ഗി, ഹാ​വേ​രി, യാ​ദ്ഗി​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കും.

    താ​പ​നി​ല ആ​റ് ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ആ​യി കു​റ​യും. കു​ട്ടി​ക​ൾ, പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ തെ​ക്ക​ൻ ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 18 മു​ത​ൽ 20 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യും വ​ട​ക്ക​ൻ ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ 15 മു​ത​ൽ 17 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യു​മാ​യി​രി​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടും.

    ബം​ഗാ​ൾ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ൽ രൂ​പം കൊ​ള്ളു​ന്ന ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റി​ന്റെ പ്ര​ഭാ​വം കാ​ര​ണം അ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സി.​എ​സ്. പാ​ട്ടീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ണു​പ്പു​മൂ​ലം ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന ആ​ളു​ക​ൾ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്ര​മ​ത്തി​ലും ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യി​ലും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. ചൂ​ട്​ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ക, ത​ണു​പ്പി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഐ.​എം.​ഡി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

