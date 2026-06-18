ബാംഗ്ലൂർ സൗത്ത് റേഞ്ച് അബ്വാബ് ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ബംഗളൂരു: സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാംഗ്ലൂർ സൗത്ത് റേഞ്ച് മുഅല്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് ശിൽപശാല മടിവാള സേവരി ഹോട്ടലിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.
സമസ്ത മുഫത്തിശ് പി. അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ഫൈസി പ്രാർഥന നിർവഹിച്ചു. യോഗത്തിൽ റഷീദ് മൗലവി ഖിറാഅഅത്ത് നടത്തി. ബാംഗ്ലൂർ സൗത്ത് റേഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫ ഹുദവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബാംഗ്ലൂർ സമസ്ത മുദരിബ് ഹംസ ഫൈസി തോടാർ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു.
അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലനത്തിന് പി. അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ഫൈസി, സമസ്ത ട്രെയിനർ ഇസ്മായിൽ ഫൈസി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ബാംഗ്ലൂർ സൗത്ത് റേഞ്ച് മുഅല്ലിം ഡേ ഫണ്ട് ഉദ്ഘാടനം മുസ്തഫ ഈജിപുര പി. അബ്ദുല്ല കുഞ്ഞി ഫൈസിക്ക് നൽകി നിർവഹിച്ചു.
റഷീദ് മൗലവി, സത്താർ മൗലവി, മുഹമ്മദ് സഫ്വാൻ ഫൈസി എന്നിവർ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഫീഡ്ബാക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു. സൗത്ത് റേഞ്ച് ട്രഷറർ സലാം അലമ്പാടി സംസാരിച്ചു. ബാംഗ്ലൂർ സൗത്ത് റേഞ്ച് സെക്രട്ടറി സുഹൈൽ ഫൈസി സ്വാഗതവും ബാംഗ്ലൂർ ജില്ല നിരീക്ഷകൻ സമദ് മൗലവി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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