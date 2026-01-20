Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 7:56 AM IST

    ബാംഗ്ലൂർ പ്രവാസി ഫ്രണ്ട്സ് നേതൃസംഗമം

    ബാംഗ്ലൂർ പ്രവാസി ഫ്രണ്ട്സ് നേതൃസംഗമം
    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ പ്ര​വാ​സി ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ന​ട​ത്തി​യ നേ​തൃ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ അം​ഗം ര​ശ്മി കു​മാ​രി നി​ല​വി​ള​ക്ക് കൊ​ളു​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച ബാം​ഗ്ലൂ​ർ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​യാ​യി ബാം​ഗ്ലൂ​ർ പ്ര​വാ​സി ഫ്ര​ണ്ട്സി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ നേ​തൃ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ക​ര്‍ണാ​ട​ക പ്ര​ദേ​ശ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി (കെ.​പി.​സി.​സി) ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡി.​കെ. മോ​ഹ​ൻ ബാ​ബു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബാം​ഗ്ലൂ​ർ പ്ര​വാ​സി ഫ്ര​ണ്ട്സ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി. ​വി​നു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എം. ​ഹ​നീ​ഫ്, കെ.​എ​ൻ.​ഇ ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സി. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം റ​ജി കു​മാ​ർ, വാ​ഴ​പ്പ​ള്ളി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം മ​നോ​ജ്‌ വ​ർ​ഗീ​സ്, ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക്‌ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം ര​ശ്മി കു​മാ​രി, പ്ര​മാ​ടം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം ടി. ​ലി​ജ, ആ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ അം​ഗം സീ​മ ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ഗാ​ന്ധി ദ​ർ​ശ​ൻ വേ​ദി ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ജി തെ​ക്കേ​ത​ല​ക്ക​ൽ, മ​ഹി​ളാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മ​റി​യാ​മ്മ ചെ​റി​യാ​ൻ, മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ത സ​ജി, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, സോ​മ​രാ​ജ്, രാ​ജീ​വ​ൻ, ഹ​രി​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കൈ​ര​ളി ഗ​ന്ധ​ർ​വ സം​ഗീ​തം ഫെ​യിം ന​ന്ദ​ലാ​ൽ, അ​മ്പി​ളി, ഹൃ​തി​ക മ​നോ​ജ്‌, കൃ​ഷ്‌​ണേ​ന്ദു എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്നും ന​ട​ന്നു.

    TAGS:pravasileadership meetingBangalore
