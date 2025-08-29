Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മെ​ട്രോ സി​റ്റി ക്ല​ബ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    Bangalore Metro City Club Onam Celebration
    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മെ​ട്രോ സി​റ്റി ക്ല​ബി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മെ​ട്രോ സി​റ്റി ക്ല​ബ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മെ​ട്രോ സി​റ്റി ക്ല​ബി​ന്റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ 10ന് ​പി.​വി.​കെ. രാ​മ​ൻ ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടി​ന്റെ നൃ​ത്താ​വി​ഷ്കാ​രം, ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് 12ന് ​ന​ട​ന്ന കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജി.​എ​സ്.​ടി ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​കം ടാ​ക്സ് സി.​എ.​ഒ ബി​ന്ദു മ​ധു​സൂ​ദ​ന പ​ണി​ക്ക​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബി.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. ശ്രീ​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​ടി. മാ​ധ​വ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. നീ​തു കൃ​ഷ്ണ സ്വാ​ഗ​ത​വും വി​പി​ൻ ശ​ങ്ക​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന​ൽ​ദാ​സ്, നൗ​ഷാ​ദ്, ഡി.​കെ. റി​ഷി​ത്, സം​ഗീ​ത് രാ​ജ് മോ​ഹ​ൻ, ആ​ദി​ത്യ മാ​ധ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഉ​ച്ച​ക്ക് ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്കു​ശേ​ഷം ഉ​റി​യ​ടി, വ​ടം​വ​ലി, ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​ക്കു പു​റ​മെ, അ​മ​ൽ അ​ശോ​ക് ന​യി​ച്ച ഫ്യൂ​ഷ​ൻ, ഷാ​നു ശ്യാ​മ​ളി​ന്റെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ന്നു.

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം 14ന്

    ​ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബാം​ഗ്ലൂ​ര്‍ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​ക്കു​ന്ന പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ദി​രാ​ന​ഗ​ര്‍ കൈ​ര​ളീ നി​കേ​ത​ന്‍ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​ത്തി​ല്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14ന് ​ന​ട​ക്കും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​രം ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ നീ​ളും. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് പൂ​ക്ക​ളും ഇ​ല​ക​ളും മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ന്‍ പാ​ടു​ള്ളൂ.

    പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മാ​വ​ധി വ​ലു​പ്പം 5x5 അ​ടി. ഒ​രു ടീ​മി​ല്‍ അ​ഞ്ചു​പേ​ര്‍ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ബാം​ഗ്ലൂ​ർ നി​വാ​സി​ക​ളെ മാ​ത്ര​മേ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം 15,000 രൂ​പ​യും റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​യും ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​നം 10,000 രൂ​പ​യും ട്രോ​ഫി​യും മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം 5000 രൂ​പ​യും ട്രോ​ഫി​യും അ​ഞ്ചു ടീ​മു​ക​ള്‍ക്ക് 2000 രൂ​പ​യും ട്രോ​ഫി​യും ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ജി​കു​മാ​ര്‍, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ വി ​എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10ന് ​മു​മ്പാ​യി പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം.

    ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​കെ. സു​ധീ​ഷ്, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ജി​കു​മാ​ര്‍, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ പി.​വി.​എ​ന്‍ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​കെ. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എ​ൽ. ജോ​സ​ഫ്, ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ‍ ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്: +91 90363 39194, +91 87926 87607, 98861 81771

