    date_range 26 Aug 2025 11:43 AM IST
    date_range 26 Aug 2025 11:43 AM IST

    ‘ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​ലം വാ​യ​ന​യെ പു​ന​ർ​നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്നു’

    ‘ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​ലം വാ​യ​ന​യെ പു​ന​ർ​നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്നു’
    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മ​ല​യാ​ളി റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫോ​റം സം​വാ​ദ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വാ​യ​ന​യു​ടെ ആ​ഴ​വും പ​ര​പ്പും പു​ന​ർ​നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​ലം സം​വേ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ മാ​ന​ങ്ങ​ളെ പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​യു​ക​യും ര​ച​യി​താ​വും വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ക​ലം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മ​ല​യാ​ളി റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫോ​റം സം​വാ​ദം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ‘ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​ല​ത്തെ വാ​യ​ന’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​വാ​ദ​ത്തി​ന് പ്ര​മു​ഖ ക​ഥാ​കാ​രി ആ​ഷ് അ​ഷി​ത, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സോ​ണി​യ ചെ​റി​യാ​ൻ, ക​വി ടി.​പി. വി​നോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ര​ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്റെ പ്രാ​മാ​ണി​ക​ത​യെ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ബ​ഹു​മു​ഖ​മാ​യ വാ​യ​ന​യു​ടെ പു​തി​യ തു​റ​സ്സു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും പു​സ്ത​ക​വാ​യ​ന പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ന്ദ്രി​യ​പ​ര​മാ​യ ഭാ​വാ​നു​ഭൂ​തി​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യും നി​രാ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ടി.​പി. വി​നോ​ദ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വാ​യ​ന​യു​ടെ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പു​തി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളെ നി​ർ​മി​ക്കാ​നും മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​യ​ന​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​ക​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​രെ വാ​യ​ന​യി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​പ്പി​ക്കാ​നും പു​തി​യ രീ​തി​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സോ​ണി​യ ചെ​റി​യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ൽ നി​ർ​ണ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ന​വ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​വേ​ദ​ന​രീ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു തി​രി​ച്ചു​പോ​ക്ക് അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വാ​യ​ന​യി​ൽ സം​വേ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ആ​രാ​യു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ആ​ഷ് അ​ഷി​ത അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബി.​എ​സ്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ച​ർ​ച്ച നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ, ഡെ​ന്നി​സ് പോ​ൾ, സു​ബൈ​ർ തോ​പ്പി​ൽ, മാ​ജി സ​ജി, അ​നി​ൽ മി​ത്രാ​ന​ന്ദ​പു​രം, സു​ദേ​വ് പു​ത്ത​ൻ​ചി​റ, ദീ​പ വി.​കെ, അ​നീ​സ് സി.​സി.​ഒ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ എ​ല​പ്പു​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ർ​ച്ച​ന സു​നി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

