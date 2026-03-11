ബാഗ്ലൂർ കേരള സമാജം മല്ലേശ്വരം സോൺtext_fields
ബംഗളൂരു: ബാഗ്ലൂർ കേരള സമാജം മല്ലേശ്വരം സോൺ വനിത വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ലോക വനിത ദിനാഘോഷം എഴുത്തുകാരി ബ്രിജി കെ.ടി. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സോൺ വനിതാ വിഭാഗം ചെയർപേഴ്സൻ സുധ സുധീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രമുഖ ആയുർവേ ദഡോക്ട്റായ ആഷ പി. മേനാൻ സ്ത്രീകളുടെ ചർമ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസെടുത്തു.
‘മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളിലെ ആരോഗ്യകരമായ അതിർവരമ്പുകൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രമുഖ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറും കൗൺസിലറുമായ അനു അശോക് ചർച്ച നയിച്ചു. സോൺ ചെയർമാൻ പോൾ പീറ്റർ, കൺവീനർ പി.ആർ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, മൃദുല, സ്നേഹ മോഹൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജോയിന്റ് കൺവീനർ ബിജു പാൽ നമ്പ്യാർ, വനിത വിഭാഗം വൈസ് ചെയർപേർസൻ ശോഭന പുഷ്പരാജ്, ജോയിന്റ് കൺവീനർമാരായ രമ മുകുന്ദൻ, രേഷ്മ രഞ്ജിത്, ജോയിന്റ് ഫിനാൻസ് കൺവിനർ വിജയകുമാരി, പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ബിനി പോൾ രക്ഷാധികാരി വിജയലക്ഷ്മി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. സോൺ വൈസ് ചെയർമാൻ പി. സുരേന്ദ്രൻ നായർ, മുതിർന്ന നേതാക്കളായ സി.എച്ച്. പദ്മനാഭൻ, ആർ. മോഹൻദാസ്, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പുഷ്പരാജൻ തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു.വനിത വിഭാഗം കൺവീനർ തങ്കമണി നാരായണൻ നന്ദി പറഞ്ഞു.
