Madhyamam
    Metro
    Posted On
    25 Nov 2025 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 8:11 AM IST

    ബാംഗ്ലൂർ ഇസ് ലാഹി സെന്റർ സംയുക്ത മദ്റസ ഫെസ്റ്റ് സമാപിച്ചു

    ബാംഗ്ലൂർ ഇസ് ലാഹി സെന്റർ സംയുക്ത മദ്റസ ഫെസ്റ്റ് സമാപിച്ചു
    മ​ദ്​​റ​സ ഫെ​സ്റ്റ് ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ഇ​സ് ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​വി. ബ​ഷീ​ർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: ബാംഗ്ലൂർ ഇസ് ലാഹി സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിവാജിനഗർ, ഒകാലിപുരം, ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി മദ്റസകൾ സംയുക്തമായി മദ്റസ ഫെസ്റ്റ് 2025- 26 സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇസ് ലാമിക ഗാനം, പ്രസംഗം, കഥ പറയൽ, സ്കിറ്റ്, ആംഗ്യപ്പാട്ട്, സംഭാഷണം എന്നിവ വിദ്യാർഥികൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

    പ്രസിഡന്റ് കെ.വി. ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മദ്റസ കൺവീനർ ജമീഷ് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. പ്രസീഡിയത്തിൽ നിസാം കെ. നസീർ, അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ കുട്ടി, തഫസ്സുൽ, അധ്യാപകർ, രക്ഷിതാക്കൾ, പ്രവർത്തകർ, വിദ്യാർഥികൾ, ഫിറോസ് സ്വലാഹി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. മദ്റസ കോഓഡിനേറ്റർ സൽമാൻ സ്വാഗതവും മദ്റസ സദർ നിസാർ സ്വലാഹി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    madrasa festBengaluruBangalore Islamic Center
