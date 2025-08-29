Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Aug 2025 9:40 AM IST
    29 Aug 2025 9:40 AM IST

    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ഗ​ണേ​ശ ഉ​ത്സ​വ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ഗ​ണേ​ശ ഉ​ത്സ​വ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ബ​സ​വ​ന​ഗു​ഡി എ.​പി.​എ​സ് കോ​ള​ജ് മൈ​താ​ന​ത്ത് ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ഗ​ണേ​ശ ഉ​ത്സ​വ’​യി​ൽ ഗാ​യി​ക എം.​ഡി. പ​ല്ല​വി പാ​ടു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ശ്രീ ​വി​ദ്യാ​ര​ണ്യ​യു​വ​ക സം​ഘ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 63ാമ​ത് ‘ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ഗ​ണേ​ശ ഉ​ത്സ​വ’ ബ​സ​വ​ന​ഗു​ഡി എ.​പി.​എ​സ് കോ​ള​ജ് മൈ​താ​ന​ത്ത് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഗ​ണ​പ​തി ഹോ​മ​വും പു​ഷ്പാ​ല​ങ്ക​ര ച​ട​ങ്ങി​നും ശേ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​ന​ത്തി​ൽ ഗാ​യി​ക എം.​ഡി പ​ല്ല​വി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഭ​ക്തി​ഗാ​ന ക​ച്ചേ​രി​യും ആ​യ​ന നൃ​ത്ത ക​മ്പ​നി​യു​ടെ നൃ​ത്ത​വും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റു​വ​രെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നീ​ളും. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ട് വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള​യും ഉ​ണ്ടാ​കും. സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​രാ​യ ര​വി​ച​ന്ദ്ര​ൻ, വി​ജ​യ് പ്ര​കാ​ശ്, ര​ഘു ദീ​ക്ഷി​ത്, വി​ജ​യ് യേ​ശു​ദാ​സ്, പ്ര​വീ​ൺ ഗോ​ഡ്കി​ണ്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് സൂ​ര്യ​ഗാ​യ​ത്രി​യു​ടെ ഭ​ക്തി​ഗാ​ന പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ganesholsavamBangalore News
