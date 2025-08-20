Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Aug 2025 9:58 AM IST
    date_range 20 Aug 2025 9:58 AM IST

    മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ബം​ഗ​ളൂ​രു ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ലീ​ഗ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ആ​രാ​ധ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട​യു​ടെ ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 15 ാം ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ലീ​ഗ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ​ർ​ജാ​പു​ര റോ​ഡ് വെ​ലോ​സി​റ്റി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ആ​രാ​ധ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​ത​ന്നെ​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഈ ​എം.​ബി.​എ​ഫ്.​എ​ൽ സീ​സ​ണി​ൽ 10 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​മെ​ന്നും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സി​ജോ​യ് പ​ല്ല​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്‌​ച ഉ​ച്ച​ക്കു ശേ​ഷം സെ​വ​ൻ​സ് രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

    ടീമുകൾ:

    ലൂ​ണ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി, എ​റ്റേ​ണ​ൽ എ​ഫ്.​സി, ഇ​വാ​ൻ നൈ​റ്റ്സ് എ​ഫ്.​സി, മൈ​റ്റി കൊ​മ്പ​ൻ​സ് എ​ഫ്.​സി, സ​ദൂ​യി സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സ്, ലൂ​ണാ​ട്ടി​ക് എ​ഫ്.​സി, മ​ല​ബാ​റീ​സ് എ​ഫ്.​സി, ജിം​ഘാ​ന എ​ഫ്.​സി, ആ​ർ​ക് ഓ​ഫ് നോ​ഹ എ​ഫ്.​സി, ല​ഗേ​റ്റ​ർ ലെ​ജ​ൻ​ഡ്സ് എ​ഫ്.​സി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ടീ​മു​ക​ൾ

