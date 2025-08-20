മഞ്ഞപ്പട ബംഗളൂരു ഫുട്ബാൾ ലീഗ് ശനിയാഴ്ചtext_fields
ബംഗളൂരു: കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധക കൂട്ടായ്മയായ മഞ്ഞപ്പടയുടെ ബംഗളൂരു വിങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 15 ാം ഫുട്ബാൾ ലീഗ് ശനിയാഴ്ച സർജാപുര റോഡ് വെലോസിറ്റി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ഐ.എസ്.എൽ മത്സരങ്ങൾ ഈ വർഷം ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആരാധക കൂട്ടായ്മകൾ നഗരത്തിൽ സജീവമായിതന്നെയുണ്ടെന്നും ഈ എം.ബി.എഫ്.എൽ സീസണിൽ 10 ടീമുകൾ മാറ്റുരക്കുമെന്നും ടൂർണമെന്റ് കോഓഡിനേറ്റർ സിജോയ് പല്ലൻ അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്കു ശേഷം സെവൻസ് രൂപത്തിലാണ് മത്സരം.
ടീമുകൾ:
ലൂണ മാജിക് എഫ്.സി, എറ്റേണൽ എഫ്.സി, ഇവാൻ നൈറ്റ്സ് എഫ്.സി, മൈറ്റി കൊമ്പൻസ് എഫ്.സി, സദൂയി സ്ട്രൈക്കേഴ്സ്, ലൂണാട്ടിക് എഫ്.സി, മലബാറീസ് എഫ്.സി, ജിംഘാന എഫ്.സി, ആർക് ഓഫ് നോഹ എഫ്.സി, ലഗേറ്റർ ലെജൻഡ്സ് എഫ്.സി എന്നിവയാണ് ടീമുകൾ
