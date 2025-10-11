Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം; ബം​ഗ​ളൂ​രു-​എ​റ​ണാ​കു​ളം വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത്

    യാ​ത്ര സ​മ​യം ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​ക്കൂ​റാ​യി ചു​രു​ങ്ങും
    മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം; ബം​ഗ​ളൂ​രു-​എ​റ​ണാ​കു​ളം വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു-​എ​റ​ണാ​കു​ളം പാ​ത​യി​ൽ വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​കും. നി​ല​വി​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ക്കം ചി​ല ട്രെ​യി​നു​ക​ളാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. യാ​ത്ര സ​മ​യം ഏ​ക​ദേ​ശം 12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ആ​യ​തി​നാ​ൽ മി​ക്ക​വ​രും സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളെ​യാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലും വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ലും സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ കൊ​ള്ള​ലാ​ഭം കൊ​യ്യു​ന്നു.

    പു​തി​യ ട്രെ​യി​ൻ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ യാ​ത്ര സ​മ​യം ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​ക്കൂ​റാ​യി ചു​രു​ങ്ങും. തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ, തി​രു​പ്പൂ​ർ, ഈ​റോ​ഡ്, സേ​ലം, കൃ​ഷ്ണ രാ​ജ​പു​രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്റ്റോ​പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കും. ട്രെ​യി​ൻ രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ചി​ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടോ​ടെ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് എ​ത്തും.

    തി​രി​കെ രാ​ത്രി 11ഓ​ടെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​റ​ണാ​കു​ളം പാ​ത​യി​ൽ സെ​മി ഹൈ ​സ്പീ​ഡ് ട്രെ​യി​ൻ വേ​ണ​മെ​ന്ന​ത് കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

