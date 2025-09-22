Begin typing your search above and press return to search.
    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ട്ര​സ്റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    Bangalore Christian Writers Trust Onam celebration
    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ട്ര​സ്റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ട്ര​സ്റ്റ് ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൂ​നി​ങ്ങാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​എ. ക​ലി​സ്റ്റ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​രാ​ജ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ണ സ​ന്ദേ​ശം ഡോ. ​മാ​ത്യു മാ​ബ്ര ന​ൽ​കി.

    ജോ​മോ​ൻ ജോ​ബ് ആ​ൻ​ഡ് ടീം ​ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളും ഡോ. ​മാ​ത്യു മ​ണി​മ​ല ആ​ൻ​ഡ് ടീം ​വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടും പാ​ടി. സോ​ജ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ടീം ​സ്കി​റ്റ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ഗ് ന​സ് ജൈ​യ്സ​ൺ, ട്രീ​സ ഫി​ലി​പ്, ജെ​യ്സ​ൺ ജോ​സ​ഫ്, സാ​ൻ​ഡ്രി​യ പ​ല്ല​ൻ, ഡോ. ​നി​ഷ മേ​രി തോ​മ​സ്, കെ.​ടി ബ്രി​ജി, ഇ​വാ​ഫേ​ബ് ജോ, ​ലി​ജി​ൻ ജോ​സ​ഫ്, ഡോ. ​ഫി​ലി​പ് മാ​ത്യു, അ​ലീ​ന ജ​യ്സ​ൺ, സി.​ഡി ഗ​ബ്രി​യേ​ൽ, ജൈ​യ്സ​ൺ ലൂ​ക്കോ​സ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടെ യോ​ഗം പി​രി​ഞ്ഞു.

