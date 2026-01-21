Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    മു​നി​സി​പ്പ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​ര്‍: പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം -ഡി.​കെ. സു​രേ​ഷ്

    മു​നി​സി​പ്പ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​ര്‍: പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം -ഡി.​കെ. സു​രേ​ഷ്
    ഡി.​കെ. സു​രേ​ഷ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു മു​നി​സി​പ്പ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വോ​ട്ടി​ങ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ​ക്ക് (ഇ.​വി.​എം) പ​ക​രം ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും മു​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു റൂ​റ​ൽ എം.​പി​യു​മാ​യ ഡി.​കെ. സു​രേ​ഷ്. ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണ് സു​രേ​ഷ്. ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ (ജി.​ബി.​എ) കീ​ഴി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ച് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ (എ​സ്.​ഇ.​സി) അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം. ഇ.​വി.​എ​മ്മു​ക​ളി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​ക്കു​റ​വു​ണ്ട്. ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​രു​പ​ടി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഒ​രു പ​ടി പി​ന്നോ​ട്ട് വെ​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​രി​യോ തെ​റ്റോ എ​ന്ന് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മി​ൽ​ക്ക് യൂ​നി​യ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സു​രേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യും എ​സ്.​ഇ.​സി​യു​ടെ​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ക. അ​തി​നാ​ൽ ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​ർ​ക്കും കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:ballot paperMunicipal electionD.K. Suresh
