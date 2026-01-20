Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകോർപറേഷൻ...
    Metro
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 7:43 AM IST

    കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇ.വി.എമ്മിന് പകരം ബാലറ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമമോ സുപ്രീംകോടതിയോ വിലക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കമീഷണർ
    കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇ.വി.എമ്മിന് പകരം ബാലറ്റ്
    cancel
    camera_alt

    സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ ജി.​എ​സ്. സം​ഗ്രേ​ഷി (മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ), ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര ചോ​ള​ൻ (ഇ​ട​ത്ത്), ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി സ്പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ.​ആ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബൃ​ഹ​ദ് ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ഹാ ന​ഗ​ര​പാ​ലി​ക (ബി.​ബി.​എം.​പി) വി​ഭ​ജി​ച്ച് ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ (ജി.​ബി.​എ) കീ​ഴി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച അ​ഞ്ച് ന​ഗ​ര കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മേ​യ് 25ന് ​ശേ​ഷം ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ജി.​എ​സ്. സം​ഗ്രേ​ഷി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നം ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല, താ​ലൂ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ളാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക. മേ​യ് 25ന് ​ശേ​ഷ​വും എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി (10-ാം ക്ലാ​സ്), പി.​യു.​സി (11, 12 ക്ലാ​സ്) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നു ശേ​ഷ​വും ജൂ​ൺ 30 ന് ​മു​മ്പും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തും.

    ജൂ​ൺ 30ന​കം ബം​ഗ​ളൂ​രു ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം കോ​ട​തി ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ടും സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മി​തി​യോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്താ​ൻ ര​ണ്ട് മി​ക​ച്ച രീ​തി​ക​ളു​ണ്ട്. തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, 20-30 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് മു​ത​ൽ ഇ.​വി.​എ​മ്മു​ക​ളാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​മോ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ക​ളോ വി​ല​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ, ഭാ​വി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ന​ഗ​ര ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ന​ട​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ട​ത്താ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നോ​ട് (എ​സ്.​ഇ.​സി) ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ.​വി.​എ​മ്മു​ക​ളോ​ടു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ചോ​ർ​ന്നു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഇ​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​മേ​രി​ക്ക പോ​ലു​ള്ള വി​ക​സി​ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ സം​സ്ഥാ​ന മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, നി​യ​മ​സ​ഭ, ലോ​ക്‌​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ഒ​ഴി​കെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, സ​ഹ​ക​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള മി​ക്ക തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളും ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, 2015ലെ ​ബം​ഗ​ളൂ​രു കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഇ.​വി.​എ​മ്മു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ണോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​വു​മാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ.​വി.​എ​മ്മു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്താ​ൻ നി​യ​മം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ക​മീ​ഷ​ന് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല, താ​ലൂ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളും ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി സം​ഗ്രേ​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് വാ​ർ​ധ​ക്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക എ​ന്ന​ല്ല അ​ർ​ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, സ​ഹ​ക​ര​ണ, എം.​എ​ൽ.​സി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ​ക്കും ഇ.​വി.​എ​മ്മു​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു ത​ക​രാ​റു​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ സം​ഗ്രേ​ഷി ഇ.​വി.​എ​മ്മു​ക​ൾ ശ​രി​വെ​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ​ജ്ജ​രാ​ണെ​ന്നും ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു ത​ട​സ്സ​വു​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ വെ​ബ് കാ​മ​റ​ക​ളും സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​ള്ള​വോ​ട്ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​തി​യാ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ്രു​ഹ​ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ഹാ​ന​ഗ​ര പാ​ലി​കെ (ബി.​ബി.​എം.​പി) യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ നേ​ര​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ബോ​ഡി​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി 2020 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10ന് ​അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു, അ​തി​നു​ശേ​ഷം സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മി​ച്ച അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ അ​തി​ന്റെ ദൈ​നം​ദി​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നെ ഗ്രേ​റ്റ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തോ​റി​റ്റി (ജി.​ബി.​എ) യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ, ഈ​സ്റ്റ്, വെ​സ്റ്റ്, നോ​ർ​ത്ത്, സൗ​ത്ത് എ​ന്നീ അ​ഞ്ച് പു​തി​യ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ച്ചു. ജി.​ബി.​എ​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ച് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ വാ​ർ​ഡ് തി​രി​ച്ചു​ള്ള ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​കെ 88,91,411 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ട്. അ​ഞ്ച് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ൽ ആ​കെ 369 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്ന് അ​ടി​സ്ഥാ​ന തീ​യ​തി​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 45,69,193 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 43,20,583 സ്ത്രീ​ക​ളും 1,635 മ​റ്റ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​മു​ണ്ട്.

    ജ​നു​വ​രി 20 മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി മൂ​ന്നു വ​രെ ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ (ബി‌.​എ​ൽ.‌​ഒ​മാ​ർ) വീ​ടു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​കും. ഫെ​ബ്രു​വ​രി നാ​ല് മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 18 വ​രെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​ർ​ച്ച് 16 ന് ​അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​മ്മീ​ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:metroEVMBangalore Corporation Election
    Similar News
    Next Story
    X