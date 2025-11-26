Begin typing your search above and press return to search.
    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല സാ​ക്ഷി; ചി​ന്ന​യ്യ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളോ​ടെ ജാ​മ്യം

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല സാ​ക്ഷി; ചി​ന്ന​യ്യ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളോ​ടെ ജാ​മ്യം
    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സി​ൽ ആ​ദ്യം പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നും പി​ന്നീ​ട് പ്ര​തി​യു​മാ​യ മാ​ണ്ഡ്യ സ്വ​ദേ​ശി ചി​ന്ന​യ്യ​ക്ക് ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച​തി​നാ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര കേ​സി​ൽ ആ​ദ്യം പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നും പി​ന്നീ​ട് പ്ര​തി​യു​മാ​യ മാ​ണ്ഡ്യ സ്വ​ദേ​ശി ചി​ന്ന​യ്യ​ക്ക് മം​ഗ​ളൂ​രു ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ക​ർ​ശ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളോ​ടെ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് മാ​സ​മാ​യി ചി​ന്ന​യ്യ ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ ജ​യി​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​നി​ര​യാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട നൂ​റി​ലേ​റെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും യു​വ​തി​ക​ളു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ താ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​നു​വ​ഴ​ങ്ങി കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി എ​ന്ന വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ൻ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ചി​ന്ന​യ്യ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    ജൂ​ലൈ 19ന് ​ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം(​എ​സ്.​ഐ.​ടി) അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ചി​ന്ന​യ്യ​യെ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്ത് കേ​സെ​ടു​ത്ത് ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ചു. ചി​ന്ന​യ്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റ് പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ​സ്.​ഐ.​ടി കോ​ട​തി​യി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ബോ​ണ്ടി​ൽ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച കോ​ട​തി 12 ക​ർ​ശ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​ക്കോ കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​ക്ക് പു​റ​ത്തേ​ക്കോ പോ​വ​രു​ത്. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യോ അ​ഭി​മു​ഖ​മോ ന​ൽ​ക​രു​ത്.

    വി​ചാ​ര​ണ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഒ​ളി​ച്ചോ​ടു​ക​യോ പ്ര​ദേ​ശം വി​ട്ടു​പോ​വു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്. സാ​ക്ഷി​ക​ളെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യോ കൈ​ക്കൂ​ലി ന​ൽ​കു​ക​യോ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ളോ തെ​ളി​വു​ക​ളോ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ അ​വ​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണം. സ​മ​ൻ​സ് ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം, അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​രു​ത്. നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം. പ്ര​തി​യും ജാ​മ്യ​ക്കാ​ര​നും വി​ലാ​സം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​യാ​യ ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്, വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മാ​ന രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം.

    വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം വ​ന്നാ​ൽ ഉ​ട​ൻ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ, വാ​ട്സ്ആ​പ് കോ​ൺ​ടാ​ക്ട്, ഇ-​മെ​യി​ൽ ഐ.​ഡി, ല​ഭ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​ക​ണം. ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം കു​റ്റ​പ​ത്ര​മോ അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടോ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ഒ​ന്നി​ട​വി​ട്ട ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ ഒ​പ്പി​ട​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ.

