Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഅ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 11:21 AM IST

    അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ണ​ർ​ഷി​പ് ആ​ക്ട് ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണം -ബി.​എ.​എ​ഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ണ​ർ​ഷി​പ് ആ​ക്ട് ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണം -ബി.​എ.​എ​ഫ്
    cancel
    camera_alt

    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ര്‍ത്ത​ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബെ​ല​ഗാ​വി​യി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ണ​ർ​ഷി​പ് ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ആ​ക്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് ബാം​ഗ്ലൂ​ർ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ബി.​എ.​എ​ഫ്) വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട 1972ലെ ​ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം ഉ​ട​ൻ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണം. അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ നി​യ​മ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ബി.​എ.​എ​ഫി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ബാം​ഗ്ലൂ​ർ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ​തീ​ഷ് മ​ല്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ബി.​ജെ.​പി​യും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന പ​ത്രി​ക​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള വാ​ഗ്ദാ​ന​മാ​ണി​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ് ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. പു​തി​യ നി​യ​മം ത​യാ​റാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഉ​ട​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ട് ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി എ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ള്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - BAF demands to Apartment Ownership Act
    Similar News
    Next Story
    X