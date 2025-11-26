Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    26 Nov 2025 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 9:09 AM IST

    ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

    ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു
    സ​മ​ന്വ​യ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ട്ര​സ്റ്റ് വ​ർ​ത്തൂ​ർ ഭാ​ഗി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സംഘാടകരും മത്സരാർഥികളും

    ബംഗളൂരു: സമന്വയ എജുക്കേഷനൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബ്ൾ ട്രസ്റ്റ് വർത്തൂർ ഭാഗിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്‍റിന്‍റെ ഭാഗമായി ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്‍റ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

    പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ദിലീപ്, നിവേദ്, ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ വിഷ്ണു, പാർഥിവ്, സ്ത്രീകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ദേവ്‌ന, ആദ്യ എന്നിവര്‍ ചാമ്പ്യന്മാരായി.

    പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ബ്രിജേഷ്, സുമേഷ്, ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ സാത്വിക്, ആദി, സ്ത്രീകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ വിനീല, കോശാല എന്നിവര്‍ റണ്ണർ അപ് ആയി. ജൻപാക്‌ട് ഇന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ലീന സുകുമാർ സമ്മാനവിതരണം നിർവഹിച്ചു. സമന്വയ വാർത്തൂർ ഭാഗ് പ്രസിഡന്‍റ് റെന്നി വേലായുധൻ, ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി അരുൺകുമാർ, സർജപുര സ്ഥാനീയ സമിതി പ്രസിഡന്‍റ് മുരളി കോറോത്, സെക്രട്ടറി സുമേഷ് നേതൃത്വം നൽകി.

    badminton tournament Bangalore News
    X