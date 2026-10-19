മൈസൂരു ദസറയിൽ കമ്പള അരങ്ങേറി; ആകാശക്കാഴ്ചകൾ നിർത്തിവെച്ചു

മൈസൂരു ദസറയിൽ കമ്പള അരങ്ങേറി; ആകാശക്കാഴ്ചകൾ നിർത്തിവെച്ചുtext_fields
മൈസൂരു: മൈസൂരു ദസറ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തീരദേശ കർണാടകയുടെ പരമ്പരാഗത പോത്തോട്ട മത്സരമായ കമ്പള ഞായറാഴ്ച ഈ വർഷത്തെ ഉത്സവങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സതഗള്ളിയിലെ ഔട്ടർ റിങ് റോഡിലുള്ള വി.ടി.യു റീജനൽ സെന്ററിന് സമീപം മൈസൂരു വികസന അതോറിറ്റി ഗ്രൗണ്ടിൽ ദസറ കമ്പള ഉപസമിതി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ജില്ല ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ഡോ. യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
‘വിജയ കരേ’, ‘ദശമി കരേ’ എന്നീ രണ്ട് ട്രാക്കുകളിലെ മത്സരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. കർണാടകയിലുടനീളം 30 മുതൽ 40 ലക്ഷം വരെ ആളുകൾ ഓരോ വർഷവും കമ്പള കണ്ടതായി പുത്തൂർ എം.എൽ.എ അശോക് റൈ പറഞ്ഞു. തുളുനാടിനും മൈസൂരുവിനും ഇടയിലുള്ള സാംസ്കാരിക പാലം എന്നാണ് ചാമുണ്ഡേശ്വരി എം.എൽ.എ ജി.ടി. ദേവഗൗഡ ചടങ്ങിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
എം.എൽ.സി കെ.ശിവകുമാർ, സൂ അതോറിറ്റി ഓഫ് കർണാടക ചെയർമാൻ കെ. രംഗസ്വാമി, സംസ്ഥാന കമ്പള അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ദേവിപ്രസാദ് ഷെട്ടി, ഡെപ്യൂട്ടി കമീഷണർ ജി. ലക്ഷ്മികാന്ത് റെഡ്ഡി, എസ്.പി മല്ലികാർജുൻ ബാലദണ്ടി, എംസിസി കമീഷണർ എം.കെ.സവിത, കമ്പള സബ്കമ്മിറ്റി സ്പെഷൽ ഓഫിസർ എസ്. ഉകേഷ് കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
അതേസമയം ദസറ എയർ ഷോ കാണാൻ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ബന്നിമന്തപ്പിലെ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് കാണികൾ നിരാശരായി. മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം സൂര്യ കിരൺ എയ്റോബാറ്റിക് ടീം (എസ്കെഎടി) തങ്ങളുടെ പ്രദർശനം വെറും ആറ് മിനിറ്റായി ചുരുക്കി. രാവിലെ 11ന് ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഷോ 13 മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് ആരംഭിച്ചത്. രാവിലെ 10.30 ഓടെ എത്തിയിരുന്ന കാണികൾ ആകാശ നീക്കങ്ങൾ കാണാൻ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു. ബംഗളൂരുവിലെ യെലഹങ്ക വ്യോമസേനാ സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പറന്നുയർന്ന് ഒമ്പത് ജെറ്റുകൾ രാവിലെ 11.13 ന് ബന്നിമന്തപിൽ എത്തി. ടീമിന്റെ കമന്റേറ്ററായ സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ ഷാരദ് ജിയോൾ, ചുവപ്പും വെള്ളയും നിറങ്ങളിലുള്ള ഒമ്പത് ബിഎഇ ഹോക്ക് എംകെ.
132 പരിശീലന ജെറ്റുകളുടെ വരവ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, ആൾക്കൂട്ടം പ്രതീക്ഷയോടെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി. മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം പ്രദർശനം വെട്ടിച്ചുരുക്കേണ്ടി വന്നതായി സംഘാടകർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടീം മൂന്ന് അടിസ്ഥാന തിരശ്ചീന നീക്കങ്ങൾ നടത്തി. നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് എത്തിയ കാണികളെ ഈ പ്രഖ്യാപനം നിരാശരാക്കി. സൂര്യ കിരൺ എയറോബാറ്റിക് ടീം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10.30 ന് വീണ്ടും പ്രകടനം നടത്തും.
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