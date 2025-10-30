Begin typing your search above and press return to search.
    30 Oct 2025 10:31 AM IST
    30 Oct 2025 10:31 AM IST

    സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ 300 കോ​ടി പി​രി​ച്ചെന്ന് ആരോപണവുമായി ബി. ശ്രീ​രാ​മ​ലു

    സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ 300 കോ​ടി പി​രി​ച്ചെന്ന് ആരോപണവുമായി ബി. ശ്രീ​രാ​മ​ലു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ത​​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ക​സേ​ര​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 300 കോ​ടി രൂ​പ മ​ന്ത്രി​മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പി​രി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​ന് ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് ബി. ​ശ്രീ​രാ​മ​ലു.

    പ​ണം ക​​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ് മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കാ​യി അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ന​വം​ബ​ർ 15ന് ​ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​ത് ക​സേ​ര ഉ​റ​പ്പി​ക്ക​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും ശ്രീ​രാ​മ​ലു ആ​രോ​പി​ച്ചു.

