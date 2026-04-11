ഓട്ടോ ഗ്യാസ് വിതരണ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം -മന്ത്രി കെ.എച്ച്. മുനിയപ്പ
ബംഗളൂരു: ഓട്ടോ ഗ്യാസ് വിതരണ പ്രശ്നം എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കണമെന്ന് കർണാടക മന്ത്രി കെ.എച്ച്. മുനിയപ്പ വെള്ളിയാഴ്ച കേന്ദ്ര സർക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദുരിതത്തിലായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരെ രക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് ഓട്ടോ ഗ്യാസ് വിതരണ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പൊതുമേഖലാ എണ്ണ, വാതക കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളെയും കണ്ടു. ബംഗളൂരുവിലും സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓട്ടോ എൽ.പി.ജിയുടെ ക്ഷാമം മൂലം ഓട്ടോ സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെടുന്നു. പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് പുറത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ നീണ്ട നിര കാണാം, ഡ്രൈവർമാർ വിതരണത്തിനായി മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരിക്കുന്നു. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിതരണത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഓട്ടോ ഗ്യാസ് വിതരണത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏപ്രിൽ ആറിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തെഴുതി. നേരത്തെ, മുഖ്യമന്ത്രിയും ഞാനും അവർക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു, പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒരു പ്രതികരണവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല, ഭക്ഷ്യ, സിവിൽ സപ്ലൈസ്, ഉപഭോക്തൃ കാര്യ മന്ത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് യോഗം വിളിച്ചത്. ഓട്ടോ ഗ്യാസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തെ ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം ഓട്ടോറിക്ഷ ഗ്യാസിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 1.6 ലക്ഷം ബംഗളൂരുവിലാണ്, അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നു. ഡ്രൈവർമാരുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം ഓട്ടോറിക്ഷകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു,അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു,
കർണാടകയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഓടുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രതിദിനം 280 മെട്രിക് ടൺ ഓട്ടോ ഗ്യാസ് ആവശ്യമാണെന്നും അതിൽ 60 മെട്രിക് ടൺ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ, ബിപിസി, എച്ച്പിസി തുടങ്ങിയ സർക്കാർ കമ്പനികളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നും ബാക്കി 220 മെട്രിക് ടൺ സ്വകാര്യ മേഖലയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മന്ത്രി, സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ചിലർ അവരുടെ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞു.
സ്വകാര്യ മേഖല വിതരണം നിർത്തിയതിനാൽ, സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സമ്മർദ്ദം കൂടുതലാണ്. ഇത് നീണ്ട ക്യൂവിനും ഒരുതരം കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയെക്കുറിച്ചും ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഉടൻ തന്നെ അവരുമായി ഒരു യോഗം വിളിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് അതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വിതരണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബാധ്യതയാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുനിയപ്പ, ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് പൊതുതാൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അവരുടെ കടമയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി, ചീഫ് സെക്രട്ടറി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇതുസംബന്ധിച്ച് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന സർക്കാറിന് എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഗ്യാസ് വിതരണം കേന്ദ്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വിതരണം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ്; മറ്റ് മാർഗമില്ല. കേന്ദ്രം സാധ്യമാകുന്നിടത്തെല്ലാം ഓട്ടോ ഗ്യാസ് വാങ്ങുകയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർക്ക് വിതരണം ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം, സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് പെർമിറ്റ് നൽകിയതിനാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ആശ്വാസം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്രയും വേഗം വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമോ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബദൽ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിൽനിന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രിയിൽനിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതികരണം വേണം.
ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം കണ്ടെത്തുന്നതിന് പെട്രോളിയം സെക്രട്ടറിയുമായി സംസാരിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ജി പരമേശ്വരയുമായി സംസാരിച്ചതായും, കരിഞ്ചന്തയും ഓട്ടോ ഗ്യാസിന്റെ അമിത വിലനിർണ്ണയവും നിരീക്ഷിക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നടപടിയെടുക്കാനും പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നാലോ അഞ്ചോ പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു ഗാർഹിക ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ 25 ദിവസം വരെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മന്ത്രി, 26-ാം ദിവസം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സിലിണ്ടറുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഗ്യാസ് കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 26-ാം ദിവസം ബുക്ക് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ ഗ്യാസ് നൽകണം.
ഇക്കാര്യത്തിൽ വകുപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം കുറക്കുകയും ഗ്യാസ് ഏജൻസികളിലെ നീണ്ട ക്യൂ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
