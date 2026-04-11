    date_range 11 April 2026 6:40 AM IST
    date_range 11 April 2026 6:40 AM IST

    ഓ​ട്ടോ ഗ്യാ​സ് വി​ത​ര​ണ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണം -മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ച്ച്. മു​നി​യ​പ്പ

    ഓ​ട്ടോ ഗ്യാ​സ് വി​ത​ര​ണ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണം -മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ച്ച്. മു​നി​യ​പ്പ
     മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ച്ച്. മു​നി​യ​പ്പ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഓ​ട്ടോ ഗ്യാ​സ് വി​ത​ര​ണ പ്ര​ശ്നം എ​ത്ര​യും വേ​ഗം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ച്ച്. മു​നി​യ​പ്പ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഓ​ട്ടോ ഗ്യാ​സ് വി​ത​ര​ണ പ്ര​ശ്‌​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മ​ന്ത്രി മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ എ​ണ്ണ, വാ​ത​ക ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ​യും ക​ണ്ടു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മ​റ്റ് പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​ട്ടോ എ​ൽ​.പി.​ജി​യു​ടെ ക്ഷാ​മം മൂ​ലം ഓ​ട്ടോ സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ന്ധ​ന സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ നീ​ണ്ട നി​ര കാ​ണാം, ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. വാ​ണി​ജ്യ സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഗ​തി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്, പ​ക്ഷേ ഓ​ട്ടോ ഗ്യാ​സ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഗ​തി ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഏ​പ്രി​ൽ ആ​റി​ന് ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് ക​ത്തെ​ഴു​തി. നേ​ര​ത്തെ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ഞാ​നും അ​വ​ർ​ക്ക് ക​ത്തെ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു, പ​ക്ഷേ ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല, ഭ​ക്ഷ്യ, സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ്, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ണ് യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച​ത്. ഓ​ട്ടോ ഗ്യാ​സി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ ഇ​ത് ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്, അ​വ​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് തോ​ന്നു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​ക​ദേ​ശം അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഗ്യാ​സി​നെ​യാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 1.6 ല​ക്ഷം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലാ​ണ്, അ​വ​ർ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്നു. ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ്ഗം ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, ഈ ​പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് ക​ത്തെ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ഞാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത്തോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ക്കു​ന്നു,അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു,

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഗ്യാ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഓ​ടു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ്ര​തി​ദി​നം 280 മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ ഓ​ട്ടോ ഗ്യാ​സ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ൽ 60 മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​യി​ൽ, ബി​പി​സി, എ​ച്ച്പി​സി തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും ബാ​ക്കി 220 മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ മ​ന്ത്രി, സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും ചി​ല​ർ അ​വ​രു​ടെ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഗ്യാ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ഇ​ത് നീ​ണ്ട ക്യൂ​വി​നും ഒ​രു​ത​രം കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള വ​ഴി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഒ​രു അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ അ​വ​രു​മാ​യി ഒ​രു യോ​ഗം വി​ളി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​തി​ന് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഇ​ന്ത്യാ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ മു​നി​യ​പ്പ, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് പൊ​തു​താ​ൽ​പ്പ​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​വ​രു​ടെ ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി, ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ത്തെ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ഗ്യാ​സ് വി​ത​ര​ണം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്; മ​റ്റ് മാ​ർ​ഗ​മി​ല്ല. കേ​ന്ദ്രം സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്നി​ട​ത്തെ​ല്ലാം ഓ​ട്ടോ ഗ്യാ​സ് വാ​ങ്ങു​ക​യും ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം, സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് ന​ൽ​കി​യ​തി​നാ​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു വ​ഴി ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ത്ര​യും വേ​ഗം വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ, ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്താ​ണ് ബ​ദ​ൽ എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യാ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്നും പെ​ട്രോ​ളി​യം മ​ന്ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​തി​ക​ര​ണം വേ​ണം.

    ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പെ​ട്രോ​ളി​യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ജി ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​താ​യും, ക​രി​ഞ്ച​ന്ത​യും ഓ​ട്ടോ ഗ്യാ​സി​ന്റെ അ​മി​ത വി​ല​നി​ർ​ണ്ണ​യ​വും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ത്യ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്, നാ​ലോ അ​ഞ്ചോ പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഒ​രു ഗാ​ർ​ഹി​ക ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​ർ 25 ദി​വ​സം വ​രെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ മ​ന്ത്രി, 26-ാം ദി​വ​സം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ഗ്യാ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. 26-ാം ദി​വ​സം ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ഗ്യാ​സ് ന​ൽ​ക​ണം.

    ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​കു​പ്പ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം കു​റ​ക്കു​ക​യും ഗ്യാ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ലെ നീ​ണ്ട ക്യൂ ​ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:MinistergasLPG GasBanglore
    News Summary - Auto gas distribution issue should be resolved - Minister K.H. Muniyappa
