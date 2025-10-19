ദീപാവലി നിരോധിത പടക്ക വിൽപന: അധികാരികൾ ജാഗ്രതയിൽ

ദീപാവലി നിരോധിത പടക്ക വിൽപന: അധികാരികൾ ജാഗ്രതയിൽtext_fields
ബംഗളൂരു: ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് നഗരത്തിൽ നിരോധിത പടക്ക വിപണി സജീവം. ജില്ല ഭരണാധികാരികളും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണബോർഡും ഒരുമിച്ച് നിരോധിത പടക്കങ്ങളുടെ സംഭരണവും വിൽപനയും തടയുന്നതിന് പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചു. നിരവധി ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന പടക്കങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു.
പടക്കം പൊട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അമിത ശബ്ദം മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ഒരുപോലെ ഹാനികരമാണ്. അധികൃതർ ഓരോ വർഷവും പടക്കങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരണം നടത്താറുണ്ട്. എങ്കിലും ദീപാവലി സമയത്ത് മലിനീകരണതോത് ക്രമാതീതമാണ്. നിരോധിക്കപ്പെട്ട പടക്കങ്ങൾ വിൽപന നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുതിർന്ന പരിസ്ഥിതി ഓഫിസർ എം.ജി. യതീഷ് പറഞ്ഞു.
