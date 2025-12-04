Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_right‘ധ്വനി...
    Metro
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 9:12 AM IST

    ‘ധ്വനി സ്പന്ദന’ബി.എം.ഇസഡ് പരിശോധിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ധ്വനി സ്പന്ദന’ബി.എം.ഇസഡ് പരിശോധിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കാ​ഴ്ച പ​രി​മി​ത​ർ​ക്ക് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ഓ​ഡി​യോ-​നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​നം ധ്വ​നി സ്പ​ന്ദ​ന ജ​ർ​മ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: കാഴ്ചപരിമിതർക്ക് പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രൂപകൽപന ചെയ്ത ഓഡിയോ-നാവിഗേഷൻ സംവിധാനം ധ്വനി സ്പന്ദന ജർമൻ സർക്കാറിന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത പ്രതിനിധി സംഘം (ബി.എം.ഇസഡ്) പരിശോധിച്ചു.

    ഡയറക്ടർ ജനറൽ ക്രിസ്റ്റീൻ ടോറ്റ്‌സ്‌കെ, ബാർബറ ഷാഫർ, ക്രിസ്റ്റോഫ് വോൺ സ്റ്റെക്കോ എന്നിവരടങ്ങിയ പ്രതിനിധി സംഘം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സിറ്റി ബസുകളിൽ ഉപകരണം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നെന്ന് നേരിട്ടനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. ഗ്രീൻ അർബൻ മൊബിലിറ്റി ഇന്നവേഷൻ സംരംഭത്തിലൂടെ ജി.ഐ.എസുമായി സഹകരിച്ച് റെയ്‌സ്ഡ് ലൈൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ധ്വനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് കർണാടക ആർ.ടി.സി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അക്രം പാഷ വിശദീകരിച്ചു.

    ന്യൂഡൽഹി ജർമൻ എംബസിയിലെ ഗോട്ട്ഫ്രൈഡ് വോൺ ജെമ്മിംഗൻ, പമേല ബൈജാൽ, ജോഹന്നാസ് ഷ്നൈഡർ, ഷീനം പുരി, ജാസ്മിൻ കൗർ, ജി.ഐ.എസ് കൺട്രി ഡയറക്ടർ ജൂലി റെവിയർ എന്നിവരും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:public transportationBengaluru NewsVisually Impaired
    News Summary - audio-navigation system for visually impaired persons
    Similar News
    Next Story
    X