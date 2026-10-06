7,561 വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമം; ബി.ജെ.പി ബൂത്ത് ഏജന്റിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ കേസ്text_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിൽ പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയക്കിടെ 7,561 വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതായി ആരോപണം. ബി.ജെ.പി ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജന്റിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.
കോൺഗ്രസ് ബി.എൽ.എ എസ്. ഗൗതം നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് ബ്രൂസ്പേട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ബി.ജെ.പി കോർപറേറ്ററും പാർട്ടിയുടെ ബി.എൽ.എ-1 ഉം ആയ ടി. ശ്രീനിവാസ് മോത്കൂർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരാണ് കേസിൽ പ്രതികൾ. ബെല്ലാരി സിറ്റി കോർപറേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് കമീഷണർ നന്ദീഷ്, ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർ സുമലത, കേസ് വർക്കർ ശരണബസവ എന്നിവരും കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെയും പേരുകൾ പരാതിയിലുണ്ട്.
പൊതുജനമധ്യത്തിൽ അപവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതിനെതിരെയുള്ള ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ സെക്ഷൻ 353(2) പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പരാതി പ്രകാരം, സെപ്റ്റംബർ 21ന് 7,561 വോട്ടർമാർ സ്ഥലത്തില്ലാത്തവരോ, താമസം മാറിയവരോ, മറ്റിടങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരോ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ശ്രീനിവാസ് പുനഃപരിശോധന ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് തെളിവുകളോ രേഖകളോ ഇല്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികൃതർ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യം തള്ളി.
തുടർന്ന് ശ്രീനിവാസ് 7,561 വോട്ടർമാരുടെ പട്ടിക സമർപ്പിക്കുകയും അവർക്കെതിരെ ഫോം 7 ഒബ്ജക്ഷനുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബർ 21ന് ബെല്ലാരി സിറ്റി കോർപറേഷന് അയച്ച കത്തിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ബി.എൽ.ഒമാർ വഴി ഫോം 7 അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പലരും അത് സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതായി ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു. ചില ബി.എൽ.ഒമാർ മാത്രമാണ് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചതെന്നും അതിനാൽ ബാക്കിയുള്ള അപേക്ഷകൾ നേരിട്ട് ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇയാൾ വ്യക്തമാക്കി.
ബി.എൽ.എമാർക്ക് കൂട്ടത്തോടെ അപേക്ഷ നൽകാനാകുമെങ്കിലും ഒരു ബി.എൽ.ഒക്ക് ഒരു ദിവസം പരമാവധി 10 അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ നൽകാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഇ.ആർ.ഒ. വ്യക്തമാക്കി. പരാതികളും എതിർപ്പുകളും ഉന്നയിക്കുന്ന കാലയളവിൽ ഒരു ബി.എൽ.എ 30ലധികം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചാൽ ഇ.ആർ.ഒയോ അസിസ്റ്റന്റ് ഇ.ആർ.ഒ. യോ നേരിട്ട് അത് വിസ്തരിച്ച് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സത്യപ്രസ്താവനയും അപേക്ഷകളുടെ പട്ടികയും ബി.എൽ.എ. സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇ.ആർ.ഒ. പറഞ്ഞു.
കരട് വോട്ടർപട്ടികയിലുള്ള 7,561 വോട്ടർമാർക്കെതിരെ എതിർപ്പ് സമർപ്പിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് കാണിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 22ന് ശ്രീനിവാസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികൃതർക്ക് വീണ്ടും കത്തയച്ചു. പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത ഇയാൾ, പുതുക്കൽ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം വോട്ടർമാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അധികൃതർ വീണ്ടും ആവശ്യം നിരസിച്ചു. 7,561 വോട്ടർമാർക്കെതിരെ ശ്രീനിവാസ് ഫോം 7 അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചതായും ചില പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനഃപരിശോധന നടത്തിയതായും ആരോപിച്ച് പിന്നീട് ഗൗതം പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
നീക്കം ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട വോട്ടർമാരിൽ ഏകദേശം 98.08 ശതമാനവും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടേതാണെന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങൾ പരാതിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എസ്.ഐ.ആർ. നടപടികൾക്കിടെ ഫോം 7 ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർണാടകയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആറാമത്തെ എഫ്.ഐ.ആറാണിത്.
മുൻപത്തെ അഞ്ച് കേസുകളിൽ, ബെലഗാവിയിലെ രണ്ടും മൈസൂരുവിലെ ഒന്നും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് കേസുകളിൽ ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകരാണ് പ്രതികൾ. ഇലക്ടറൽ ഫോമുകൾ വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യാജ അവകാശവാദങ്ങളോ എതിർപ്പുകളോ ഉന്നയിക്കുന്ന അപേക്ഷകർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ കർണാടക ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർ അടുത്തിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
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