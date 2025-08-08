Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    8 Aug 2025 10:09 AM IST
    8 Aug 2025 10:09 AM IST

    ഗു​ണ്ട​ക​ളു​ടെ മാ​ധ്യ​മ വേ​ട്ട; ഏ​ഴ് കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഗു​ണ്ട​ക​ൾ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​മാ​രെ​യും തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി, ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഏ​ഴ് കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ നാ​ലും ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ മൂ​ന്നു​മാ​ണ് കേ​സു​ക​ളെ​ന്ന് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​കെ. അ​രു​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു.

    യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​മാ​രെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ടു വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന് അ​ക്ര​മി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ചു​മാ​ണ് കേ​സു​ക​ൾ.ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ പ​ങ്ക​ല ക്രോ​സി​ൽ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​മാ​യി വി​ഡി​യോ അ​ഭി​മു​ഖം റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ 15 മു​ത​ൽ 50 വ​രെ വ​രു​ന്ന സം​ഘം അ​ക്ര​മി​ക​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ത​ന്നെ​യും കാ​മ​റാ​മാ​ൻ സു​ഹാ​സി​നെ​യും സ​ഞ്ചാ​രി സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ലെ സ​ന്തോ​ഷി​നെ​യും യു​നൈ​റ്റ​ഡ് മീ​ഡി​യ​യി​ലെ അ​ഭി​ഷേ​കി​നെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച​താ​യി കു​ഡ്‌​ല റാം​പേ​ജി​ലെ യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ അ​ജ​യ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന​ടു​ത്ത ബ​ണ്ട്വാ​ൾ നി​വാ​സി​യാ​ണ് അ​ജ​യ്. അ​ക്ര​മി​ക​ൾ കാ​മ​റ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ക​യും കേ​ടു​വ​രു​ത്തു​ക​യും മെ​മ്മ​റി കാ​ർ​ഡ് മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത (ബി.​എ​ൻ.​എ​സ്) 2023ലെ 189 (2), 191 (2), 115 (2), 324 (5), 352, 307, 190 ​എ​ന്നീ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സു​വ​ർ​ണ ന്യൂ​സി​ലെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റാ​യ ഹ​രീ​ഷി​ന്റെ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, മ​ഹേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി തി​മ​റോ​ഡി​ക്കും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു. ഷെ​ട്ടി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, സു​വ​ർ​ണ ന്യൂ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ​ക്കും സു​വ​ർ​ണ ന്യൂ​സ് ചാ​ന​ലി​നു​മെ​തി​രെ ബി.​എ​ൻ.​എ​സ് 2023ലെ ​സെ​ക്ഷ​ൻ 126 (2), 296, 351, 3 (5) എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​രം കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു.

    പ്ര​കാ​ശ് രാ​ജ് അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ നാ​ല് യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ചാ​ന​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ന​ട​നും ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​മാ​യ പ്ര​കാ​ശ് രാ​ജ്. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ എ​ക്‌​സി​ൽ പ​ങ്കി​ട്ട വി​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ, പ്ര​കാ​ശ് രാ​ജ് അ​ക്ര​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ട​മ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​പ​ല​പ​നീ​യ​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം ഗു​ണ്ട​ക​ൾ കാ​ര​ണ​മാ​ണ് ഭ​ക്ത​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​സ്ഥ​ല​മാ​യ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ക​ള​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    നീ​തി തേ​ടു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ എ​ന്തി​നാ​ണ് ദേ​ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്? ദ​യ​വാ​യി അ​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രൂ.ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ നാ​ല് യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​മാ​രെ അ​ജ്ഞാ​ത​ർ ആ​ക്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​ന്റെ പ​രാ​മ​ർ​ശം.

