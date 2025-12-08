Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    8 Dec 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    8 Dec 2025 9:26 AM IST

    നി​യ​മ​സ​ഭ ശൈ​ത്യ സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ന് തുടങ്ങും

    നി​യ​മ​സ​ഭ ശൈ​ത്യ സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ന് തുടങ്ങും
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ന് ബെ​ള​ഗാ​വി സു​വ​ർ​ണ വി​ധാ​ൻ സൗ​ധ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ 19 വ​രെ തു​ട​രു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം ചൂ​ടേ​റി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണം ത​ട​യ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റ് ബി​ല്ലു​ക​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണം, ക​ഴി​ഞ്ഞ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​വി​ഡ് മ​റ​വി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന അ​ജ​ണ്ട.

    ബി​ല്ലു​ക​ളും കോ​വി​ഡ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് എ​തി​രാ​യ​തി​നാ​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടു​ന്നു. മു​ഖ്യ​പ​ദ​വി മാ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ത​ർ​ക്കം, ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന ത​ക​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി സി​ദ്ധാ​രാ​മ​യ്യ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് എ​തി​രെ അ​വി​ശ്വാ​സ പ്ര​മേ​യം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ലു​മാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം. അ​വി​ശ്വാ​സ പ്ര​മേ​യം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നാ​ൽ അ​ത് നേ​രി​ടാ​ൻ ത​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​നൊ​പ്പം നേ​തൃ​ത്വ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം ഇ​രു​വ​രും അ​നു​സ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​റ​ന്ന​തും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്തും നേ​രി​ടാ​ൻ സ​ജ്ജ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ അ​വി​ശ്വാ​സ പ്ര​മേ​യം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജെ.​ഡി-​എ​സു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി ഇ​തു​വ​രെ ഒ​ന്നും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യോ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​വൈ. വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര​യും നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ആ​ർ. അ​ശോ​ക​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​നി​ല​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചാ​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ചി​ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു. ശീ​ത​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന നി​ല​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ന​ലെ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലും ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​നി​ല എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചാ​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ചി​ത​മാ​യ ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കും. ബി.​ജെ.​പി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു, ഇ​പ്പോ​ൾ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം എ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ക്ക​മി​ട്ട് സ​ഭ​യി​ൽ നി​ര​ത്തും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​രു സം​ഭ​വ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് താ​ൻ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. ബി.​ജെ.​പി ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് അ​വി​ടെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ന്നും പ​റ​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ക്ഷേ​ത്ര​ന​ഗ​ര​മാ​യ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ‘‘ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ, ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ശ​വ​സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ’’ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചാ​ൽ വ​സ്തു​താ​പ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ​യെ അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്‌.​ഐ.​ടി കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചാ​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ സ​ഭ​യെ അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ര​മേ​ശ്വ​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

    X