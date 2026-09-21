നിയമസഭ സമ്മേളനം ഇന്ന് മുതൽ; കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടും വരൾച്ചയും ചർച്ചക്ക്

നിയമസഭ സമ്മേളനം ഇന്ന് മുതൽ; കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടും വരൾച്ചയും ചർച്ചക്ക്text_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ വരൾച്ചയും പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കർണാടക നിയമസഭയുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം ആരംഭിക്കും. കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിനെ എതിർക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപിയും ജെഡി(എസ്) ഉം തമ്മിൽ സമവായം രൂപപ്പെട്ടേക്കാം.
കേന്ദ്രം കരട് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളൊഴികെ വരൾച്ച വിഷയത്തിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ബെഞ്ചുകൾക്കിടയിൽ ചൂടേറിയ വാഗ്വാദം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബിജെപിയും ജെഡി (എസ്) ഉം സർക്കാർ സ്ഥിതിഗതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും വായ്പ എഴുതിത്തള്ളൽ പോലുള്ള നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലും ദുരിതബാധിത കർഷകർക്ക് ശരിയായ ആശ്വാസം നൽകുന്നതിലും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്തുണയില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിരോധം.
കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ കരട് വിജ്ഞാപനത്തോടുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതികരണവും വരൾച്ചയുടെ സാഹചര്യവും ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിയമസഭക്ക് കഴിയാത്തതിനാലാണ് പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിച്ചത്. ബി. നാഗേന്ദ്ര മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് സമ്മേളനം തടസ്സപ്പെടുകയും വെട്ടിച്ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ വലിയ പ്രദേശങ്ങളെ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ കരട് 2026 ജൂലൈ 27 ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചു, എതിർപ്പുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ 60 ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ കരട് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ സംസ്ഥാനം ആവർത്തിച്ച് നിരസിച്ചു.
ഏഴാമത്തെ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 56,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശം പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.കർണാടകയിൽ 10 ജില്ലകളിലായി (ബെളഗാവി, ചാമരാജനഗർ, ചിക്കമഗളൂരു, കുടക്, ഹാസൻ, ഉത്തര കന്നട, ദക്ഷിണ കന്നട, മൈസൂരു, ശിവമൊഗ്ഗ, ഉഡുപ്പി) 33 താലൂക്കുകളും 1449 ഗ്രാമങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 20,668 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണം പരിസ്ഥിതി ലോല പരിധിയിൽ വരുന്നു.
ഇത് കർഷകരുടെ ഉപജീവനത്തെയും ഭാവി വികസനത്തെയും ബാധിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും വരൾച്ചയുടെ പിടിയിലായതിനാൽ ഈ സമ്മേളനം പ്രധാനമാണ്. കർണാടകയിലെ 124 താലൂക്കുകളെ ഇതുവരെ വരൾച്ചാബാധിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ വിലയിരുത്തൽ തുടരുകയാണ്.
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