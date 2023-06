cancel camera_alt ഭ​വ്യ By മാധ്യമം ലേഖകൻ മം​ഗ​ളൂ​രു: പ്ര​സ​വ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​മി​ത ര​ക്ത​സ്രാ​വം​മൂ​ലം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മം​ഗ​ളൂ​രു ഗ​വ. വെ​ന്റ് ലോ​ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ മ​രി​ച്ച യു​വ​തി​യു​ടെ കു​ഞ്ഞും മ​രി​ച്ചു. പു​ത്തൂ​രി​ലെ ആ​ശാ​വ​ർ​ക്ക​റും ഹി​റെ​ബ​ൻ​ഡ​ഡി മു​റ കോ​ള​നി​യി​ലെ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ ഗൗ​ഡ​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യ ഭ​വ്യ​യു​ടെ (28) കു​ഞ്ഞാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ത്തൂ​ർ ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ കു​ട്ടി​ക്ക് ജ​ന്മം ന​ൽ​കി​യ യു​വ​തി​യെ പി​റ്റേ​ന്ന് ര​ക്ത​സ്രാ​വം കാ​ര​ണം വെ​ന്റ് ലോ​ക്കി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​താ​യി​രു​ന്നു. മാ​താ​വി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വെ​ന്റ് ലോ​ക് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു. ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യാ​ണ് ത​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യു​ടേ​യും കു​ഞ്ഞി​ന്റേ​യും മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം എ​ന്ന് ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ ഗൗ​ഡ ജി​ല്ല ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്കും ജി​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്കും ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഡി.​സി ഗൗ​ഡ​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Asavarkar's child who died of bleeding also died; Complaint against the hospital