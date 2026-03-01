Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഎം​.ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി...
    Metro
    Posted On
    date_range 1 March 2026 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 8:42 AM IST

    എം​.ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    എം​.ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel

    മം​ഗ​ളൂ​രു: സൂ​റ​ത്ത്ക​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​യി​ൽ മു​ക്ക​യി​ലെ വെ​യിം​ഗ് ബ്രി​ഡ്ജി​ന് സ​മീ​പം 5.41 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 54.06 ഗ്രാം ​എം​.ഡി.​എം.​എ സൂ​റ​ത്ത്ക​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി.​ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കാ​പ്പു​വി​ലെ കൊ​മ്പു​ഗു​ഡ്ഡെ സ്വ​ദേ​ശി കെ.​സ​ക്ക​റി​യ (38), ഉ​ഡു​പ്പി ജി​ല്ല​യി​ലെ സ​ന്തേ​ക്ക​ട്ടെ സ്വ​ദേ​ശി മി​ഥു​ൻ പൂ​ജാ​രി (23) എ​ന്നി​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ കോ​ളേ​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എം​ഡി​എം​എ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ സൂ​റ​ത്ത്ക​ലി​ൽ എ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. പൊ​ലീ​സ് സ​ക്ക​റി​യ​യി​ൽ നി​ന്ന് 18.42 ഗ്രാ​മും മി​ഥു​ൻ പൂ​ജാ​രി​യി​ൽ നി​ന്ന് 36.18 ഗ്രാ​മും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    13 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന ര​ണ്ട് കാ​റു​ക​ളും 20,000 രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളും 11,700 രൂ​പ പ​ണ​വും പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത സ്വ​ത്തി​ന്റെ ആ​കെ മൂ​ല്യം 18,72,700 രൂ​പ​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

    നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് ഡ്ര​ഗ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സ് (എ​ൻ​ഡി​പി​എ​സ്) ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം സൂ​റ​ത്ത്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. സ​ക്ക​റി​യ​ക്കെ​തി​രെ 2009-ൽ ​ബാ​ജ്‌​പെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും 2020-ൽ ​മു​ൽ​ക്കി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും അ​ഞ്ച് ആ​ക്ര​മ​ണ കേ​സു​ക​ൾ, 2022-ൽ ​ഒ​രു സ്ത്രീ​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സു​ക​ൾ, 2021-ൽ ​ഉ​ഡു​പ്പി ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ കേ​സ്, 2022-ൽ ​പ​ടു​ബി​ദ്രി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ആ​ക്ര​മ​ണ കേ​സ് എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഡി​സി​പി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsMDMAarrested
    News Summary - Arrested with MDMA
    Similar News
    Next Story
    X