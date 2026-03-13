Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 March 2026 7:20 AM IST
    13 March 2026 7:20 AM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ
    കി​ഷോ​ർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​ൽ​പെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന വാ​റ​ണ്ട് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    ഉ​പ്പൂ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ല​ക്ഷ്മി ന​ഗ​റി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കെ. ​കി​ഷോ​റാ​ണ് (24) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. മാ​ൽ​പെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് ഡ്ര​ഗ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സ് (എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ്) ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് കേ​സ്. ബ്ര​ഹ്മാ​വ​ർ, കു​ന്താ​പു​രം, ഉ​ഡു​പ്പി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത മ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ലും കി​ഷോ​ർ പ്ര​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ മാ​ർ​ച്ച് 26 വ​രെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു.

    TAGS:DrugsPolice CaseArrestCrime
