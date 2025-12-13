Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 10:31 AM IST

    അ​ട​ക്ക മോ​ഷ്ടാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    അ​ട​ക്ക മോ​ഷ്ടാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​പ്പി​ന​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ അ​ട​ക്ക ക​ട​യി​ൽ പട്ടാപ്പക​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മു​ഡി​ഗ​രെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഹ്ബാ​ദ് (26), ജം​ഷീ​ദ് (25) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​ൻ.​ആ​ർ പു​ര പൊ​ലീ​സ് നേ​ര​ത്തേ മ​റ്റൊ​രു മോ​ഷ​ണ കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ ഉ​പ്പി​ന​ങ്ങാ​ടി ക​വ​ർ​ച്ച​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27ന് ​ഗാ​ന്ധി പാ​ർ​ക്കി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ശ്രീ​റാം ഗോ​പാ​ൽ കാ​മ​ത്ത് ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന വ​സ​ന്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള അ​ട​ക്ക, വ​ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന വ്യാ​പാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ക​ട​യു​ട​മ കാ​ഷ് ഡ്രോ​യ​ർ പൂ​ട്ടി ടോ​യ്‌​ല​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. ഷ​ട്ട​ർ തു​റ​ന്നി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ കാ​ഷ് ഡ്രോ​യ​ർ പൊ​ട്ടി​യ​താ​യും അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​പ്പി​ന​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. എ​ൻ.​ആ​ർ പു​ര പൊ​ലീ​സി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം, റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ നാ​ഗ​രാ​ജു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം അ​വ​രെ ഉ​പ്പി​ന​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് സ്ഥ​ല​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

