Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 10:12 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്: വാ​ർ​ഡ​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്: വാ​ർ​ഡ​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് സി​ഗ​ര​റ്റും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നും അ​ടി​വ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ വാ​ർ​ഡ​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഹൈ ​സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഫെ​സി​ലി​റ്റി​യി​ലെ വാ​ർ​ഡ​നാ​യി നി​യ​മി​ത​നാ​യ രാ​ഹു​ൽ പാ​ട്ടീ​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന വ്യ​വ​സാ​യി​ക സു​ര​ക്ഷ സേ​ന (കെ‌.​എ​സ്‌.​ഐ‌.​എ​സ്‌.​എ​ഫ്) ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ ഡോ​ർ-​ഫ്രെ​യിം മെ​റ്റ​ൽ ഡി​റ്റ​ക്ട​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ബീ​പ് ചെ​യ്യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പി​ടി​വീ​ണ​ത്. ശാ​രീ​രി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ര​ണ്ട് സി​ഗ​ര​റ്റ് പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഒ​രു മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ​സ്തു​വും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​താ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ട്ടീ​ലി​നെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:central jailArrestBangalore
    News Summary - arrest on smuggling drugs to jail
    Similar News
    Next Story
    X