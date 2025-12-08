ബംഗളൂരു സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മയക്കുമരുന്ന്: വാർഡൻ അറസ്റ്റിൽtext_fields
ബംഗളൂരു: ബംഗളൂരു സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് സിഗരറ്റും മയക്കുമരുന്നും അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ വാർഡനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ഫെസിലിറ്റിയിലെ വാർഡനായി നിയമിതനായ രാഹുൽ പാട്ടീലാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
കർണാടക സംസ്ഥാന വ്യവസായിക സുരക്ഷ സേന (കെ.എസ്.ഐ.എസ്.എഫ്) ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനക്കിടെ ഡോർ-ഫ്രെയിം മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ആവർത്തിച്ച് ബീപ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സംശയം തോന്നിയതിനെത്തുടർന്നാണ് പിടിവീണത്. ശാരീരിക പരിശോധനയിൽ രണ്ട് സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റുകളും ഒരു മയക്കുമരുന്ന് വസ്തുവും കണ്ടെടുത്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പാട്ടീലിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
