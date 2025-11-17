Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    17 Nov 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    17 Nov 2025 10:10 AM IST

    കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പീ​ഡ​നം: ഒ​രാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പീ​ഡ​നം: ഒ​രാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ദാ​മ്പ​ത്യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹാ​യം തേ​ടി കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ യു​വ​തി​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ കൗ​ൺ​സ​ല​റെ കൗ​പ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    മ​ല്ല​രു ഗ്രാ​മ​വാ​സി​യാ​യ നി​ര​ഞ്ജ​ൻ ശേ​ഖ​ർ ഷെ​ട്ടി​യാ​ണ് (52) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. വി​വാ​ഹ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് തേ​ടി കൗ​പ് താ​ലൂ​ക്കി​ൽ മൂ​ഡ്‌​ലു​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ക​ങ്ക​ൻ​ഗു​ട്ടു കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ലു​ള്ള സു​ന​ന്ദ വെ​ൽ​ന​സ് സെ​ന്റ​റി​നെ യു​വ​തി സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സെ​ഷ​നി​ൽ പ്ര​തി ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. സം​ഭ​വ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​തി​ജീ​വി​ത കൗ​പ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ രേ​ഖാ​മൂ​ലം പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. കാ​ർ​ക്ക​ള അ​സി. പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​ഹ​ർ​ഷ പ്രി​യം​വ​ദ, കൗ​പ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ അ​സ്മ​ത്ത് അ​ലി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൗ​പ് പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ശു​ഭ​ക​റും സം​ഘ​വും പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്ത് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

