Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഫേ​സ്ബു​ക്ക് വ​ഴി ഹ​ണി...
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:44 AM IST

    ഫേ​സ്ബു​ക്ക് വ​ഴി ഹ​ണി ട്രാ​പ്; യു​വ​തി​യും മാ​താ​വും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​ഭ​യം തേ​ടി
    ഫേ​സ്ബു​ക്ക് വ​ഴി ഹ​ണി ട്രാ​പ്; യു​വ​തി​യും മാ​താ​വും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലൂ​ടെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട സ്ത്രീ​യെ കാ​ണാ​ൻ കു​ട​ക് മ​ടി​ക്കേ​രി​യി​ലെത്തിയ യു​വാ​വി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് വ​സ്ത്രം അ​ഴി​പ്പി​ച്ച് 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ മോ​ച​ന​ദ്ര​വ്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി പ​രാ​തി. അ​ർ​ധ ന​ഗ്ന​നാ​യ ഇ​ര ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട് ഓ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​ഭ​യം തേ​ടി. മാ​ണ്ഡ്യ ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ദ്ദൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യും ബം​ഗ​ളൂ​രു ചാ​മ​രാ​ജ്പേ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ എ​ച്ച്.​പി മ​ഹാ​ദേ​വ​യാ​ണ് (39) ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​ത്.

    സി​ദ്ധാ​പു​ര റോ​ഡി​ലെ അ​ശോ​ക​പു​ര​യി​ലു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ്രധാന പ്രതി ര​ച​ന​യെ​യും മാ​താ​വ് മാ​ല​തി​യെ​യും പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ദി​നേ​ശ്, സു​ജി​ത്ത്, ദ​ർ​ശ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച വ​ടി​ക​ളും ക​ത്തി​യും പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    മ​ടി​ക്കേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ ര​ച​ന മ​ഹാ​ദേ​വ​നു​മാ​യി ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദം സ്ഥാ​പി​ച്ച് രണ്ട് തവണയായി പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങിയിര​ുന്നു. ഈ പ​ണം തി​രി​ച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ​ൾ രചന പരാതിക്കാരനെ മം​ഗ​ളാ​ദേ​വി​ന​ഗ​റി​ലെ ത​ന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി.

    ഇതിനിടെ, രചനയുടെ മാ​താ​വും ദി​നേ​ശ് എ​ന്ന​യാ​ളും ഓ​ട്ടോ​യിൽ വീട്ടിലെത്തി. ദി​നേ​ശ് ര​ച​ന​യെ​യും മാ​താ​വി​നേ​യും പ​റ​ഞ്ഞ​യ​ച്ച് ത​ന്റെ കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളാ​യ സു​ജി​ത്തി​നെ​യും ദ​ർ​ശ​നെ​യും വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി മർദ്ദിക്കുകയും നഗ്ന വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി പരാതിക്കാരൻ പറയുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Honey TrapBangalore News
    News Summary - Arrest on honey trap case
    Similar News
    Next Story
    X