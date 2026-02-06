Begin typing your search above and press return to search.
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന: മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​ർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഹാ​സ​ൻ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ ഒ​രാ​ളെ​യും പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ര​ണ്ടു കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ഹാ​സ​ൻ ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് ദേ​വ​ഗൗ​ഡ ന​ഗ​ർ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​നു​സ​മീ​പം ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ൽ ആ​ദി​ൽ പാ​ഷ (29), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ത​ബ്രി​സ് (29) എ​ന്നി​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    ഹ​ഗാ​രെ-​ഹ​ലേ​ബി​ഡു റോ​ഡി​ലെ ബ​ന്ദ​രി​ക​ട്ടെ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പം ക​ഞ്ചാ​വ് വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഗോ​വി​ന്ദ​യെ (40) ഹാ​ലേ​ബി​ഡു പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

