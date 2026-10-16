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Madhyamam
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    ക​ന്നു​കാ​ലി ക​ട​ത്ത്; നാ​ലുപേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

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    ക​ന്നു​കാ​ലി ക​ട​ത്ത്; നാ​ലുപേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ ക​ട​ത്തി​യ​തി​ന് നാ​ല് പേ​രെ കോ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ചി​ക്ക​ബെ​ല്ലാ​പൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ മോ​ട്ടാ​ല സ്വ​ദേ​ശി പു​നീ​ത് (27), കോ​ലാ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ബാ​ഗേ​പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി ഗ​ണേ​ഷ് (26), ചി​ക്ക​ബെ​ല്ലാ​പൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ കൃ​ഷ്ണ​പ്പ (40), ശ്രീ​നി​വാ​സ് (56) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13 ന് ​രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് ടെ​ക്ക​ട്ടെ ജ​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഏ​ഴ് ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് പോ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ആ​ർ. പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​റി​ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​വേ 66 ലെ ​ടെ​ക്ക​ട്ടെ ജം​ഗ്ഷ​ന് സ​മീ​പം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ വാ​ഹ​നം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത, ക​ർ​ണാ​ട​ക ഗോ​വ​ധ നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മം, ക​ന്നു​കാ​ലി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ക്രൂ​ര​ത ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം കോ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

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    News Summary - arrest on cattle smuggling
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