Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവീട്ടമ്മയെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 9:12 AM IST

    വീട്ടമ്മയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കാലികളെ മോഷ്ടിച്ചു; മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വീട്ടമ്മയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കാലികളെ മോഷ്ടിച്ചു; മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​നൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    മംഗളൂരു: കാർക്കള ഷിർലാലു ഗ്രാമത്തിൽ മാരകായുധങ്ങൾ കാട്ടി വീട്ടമ്മയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തൊഴുത്തിൽനിന്ന് മൂന്ന് കന്നുകാലികളെ മോഷ്ടിച്ചു. കേസിൽ മൂന്നുപേരെ അജെകർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.ബോർക്കട്ടെ സ്വദേശി യൂനിസ് എന്ന മുഹമ്മദ് യൂനിസ് (31), മൂഡബിദ്രി കല്ലബെട്ടു സ്വദേശി നസീർ എന്ന മുഹമ്മദ് നസീർ (28), മൂഡബിദ്രി ഹണ്ടേലെ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ എന്ന ഇക്കു (29) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

    സെപ്റ്റംബർ 28ന് ഷിർലാലു നിവാസിയായ ജയശ്രീയുടെ തൊഴുത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ പ്രതികൾ ആയുധങ്ങൾ കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഏകദേശം 35,000 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മൂന്ന് പശുക്കളെ മോഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു.കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് വാളുകൾ, സ്വിഫ്റ്റ് കാർ, മഹീന്ദ്ര ബൊലേറോ വാഹനങ്ങൾ, മോഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച അഞ്ച് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 5.87 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cattlemangloreArrestTheft CaseCrimeNews
    News Summary - Three arrested in case of threatening housewife and stealing cattle
    Similar News
    Next Story
    X