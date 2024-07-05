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Posted Ondate_range 5 July 2024 3:25 AM GMT
Updated Ondate_range 5 July 2024 3:25 AM GMT
വിശ്വേശ്വരയ്യ മ്യൂസിയത്തിൽ ആരോഗ്യ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്ന്text_fields
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News Summary - Arogya Festival on friday at Visvesvaraya Museum
ബംഗളൂരു: വിശ്വേശ്വരയ്യ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജി മ്യൂസിയവും ബംഗളൂരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ക്ലസ്റ്ററും ചേർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ‘ഐ ആം വൺ ഹെൽത്ത്’ ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കും.
ബംഗളൂരു: വിശ്വേശ്വരയ്യ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജി മ്യൂസിയവും ബംഗളൂരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ക്ലസ്റ്ററും ചേർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ‘ഐ ആം വൺ ഹെൽത്ത്’ ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കും.
രാവിലെ 11ന് മ്യൂസിയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ബി.ബി.എം.പി ആരോഗ്യ ക്ഷേമ വിഭാഗം കമീഷണർ വികാസ് കിഷോർ സൂറത്കർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. ബി.ബി.എം.പി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് വിഭാഗം ചീഫ് ഹെൽത്ത് ഓഫിസർ ഡോ. സെയ്ദ് മദനി വിശിഷ്ടാതിഥിയാവും.
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