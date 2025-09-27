Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സ്; ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണയെ ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു

    ‘ദു​ർ​ബ​ല​രും പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രും പി​ന്നാ​ക്കം പോ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​സ​മ​ത്വ​ം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സഹയാകമെന്ന്’
    ബം​ഗ​ളൂ​രു ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് ഡോ. ​പീ​റ്റ​ർ മ​ച്ചാ​ഡോ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഈ ​മാ​സം 22ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ർ​വേ​ക്ക് (ജാ​തി സെ​ൻ​സ​സ്) ബം​ഗ​ളൂ​രു അ​തി​രൂ​പ​ത​യും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ബി​ഷ​പ്പു​മാ​രും പാ​സ്റ്റ​ർ​മാ​രും ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ നേ​താ​ക്ക​ളും പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​ൽ സെ​ൻ​സ​സ് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് ഡോ. ​പീ​റ്റ​ർ മ​ച്ചാ​ഡോ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജാ​തി​യ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ശ​രി​യാ​യ വ​ർ​ഗ്ഗീ​ക​ര​ണം നീ​തി​യു​ക്ത​വും യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ന​യം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ദു​ർ​ബ​ല​രും പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രും പി​ന്നാ​ക്കം പോ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​സ​മ​ത്വ​ം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ർ​വേ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച പ​ട്ടി​ക​ക​ളി​ൽ ക്രി​സ്തു​മ​ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചി​ല ജാ​തി​ക​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തി​ൽ ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ർ​വേ​യു​ടെ അ​ന്തി​മ വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​ൽ അ​ത്ത​രം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്ക​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ശ​രി​യാ​യ അം​ഗീ​കാ​രം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തി​ൽ അ​നീ​തി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഈ ​ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക​യും എ​ല്ലാ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന്യാ​യ​മാ​യ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് സ​ഭ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഭ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​ർ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നി​ട​ത്തെ​ല്ലാം അ​വ​രു​ടെ ജാ​തി സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അദ്ദേഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെട്ടു. സെ​ൻ​സ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നും ഒ.​ടി.​പി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​റു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നും അം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സെ​ൻ​സ​സ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്താ​നും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യു​വ​ജ​ന ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ, വ​നി​ത അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ, ഇ​ട​വ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ അ​ണി​നി​ര​ത്താ​നും ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് എ​ല്ലാ ഇ​ട​വ​ക​ക​ളോ​ടും പ​ള്ളി​ക​ളോ​ടും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ഒ​രു അം​ഗ​ത്തെ​യും സ​ർ​വേ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ക​ട​മ​യും നീ​തി​ക്കും സ​മ​ത്വ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഒ​രു ചു​വ​ടു​വെ​പ്പും കൂ​ടി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ല്ലാ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ന്യാ​യ​വും സ​മ്പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ സെ​ൻ​സ​സി​നാ​വും-​അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

