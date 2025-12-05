Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 11:38 AM IST

    എം.​എം.​എ ചാ​രി​റ്റി ഹോം: ​അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു

    എം.​എം.​എ ചാ​രി​റ്റി ഹോം: ​അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​ബാ​ർ മു​സ്‌​ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ നി​ർ​ധ​ന​രും നി​രാ​ലം​ബ​രു​മാ​യ ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​ർ​ക്ക് നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന എം.​എം.​എ ചാ​രി​റ്റി ഹോം ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നാ​ലാം​ഘ​ട്ട വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. നീ​ല​സാ​ന്ദ്ര​യി​ൽ പു​തു​താ​യി പ​ണി​തീ​ർ​ത്ത വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നുള്ള​ത്. 2026 ജ​നു​വ​രി 24ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന എം.​എം.​എ യു​ടെ 90ാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് വീ​ടു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ചെ​റു​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ 27 വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഈ ​മാ​സം 15 വ​രെ​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൂ​ർ​ണ​മാ​യ വി​ലാ​സ​വും ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ മൈ​സൂ​ർ റോ​ഡി​ലെ ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ല​ബാ​ർ സെ​ന്റ​റി​ലെ ഓ​ഫി​സി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ക്ക​ണം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 907110120,9071140 140 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലോ ഓ​ഫി​സി​ലോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

