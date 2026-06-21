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    Metro
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 8:42 AM IST

    മൈ​സൂ​രു​വി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​ന്‍റി റൗ​ഡി സ്ക്വാ​ഡു​ക​ളെ വി​ന്യ​സി​ച്ചു

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    മൈ​സൂ​രു​വി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​ന്‍റി റൗ​ഡി സ്ക്വാ​ഡു​ക​ളെ വി​ന്യ​സി​ച്ചു
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    സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സീ​മ ല​ട്ക​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും സ്ഥി​രം കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി കൃ​ഷ്ണ​രാ​ജ, ദേ​വ​രാ​ജ, ന​ര​സിം​ഹ​രാ​ജ, വി​ജ​യ​ന​ഗ​ർ എ​ന്നീ നാ​ല് പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ന​ഗ​ര​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള 18 പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ആ​ന്‍റി റൗ​ഡി സ്ക്വാ​ഡു​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലും ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സീ​മ ല​ട്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. റൗ​ഡി ഷീ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ക്വാ​ഡു​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    സ​ബ്-​ഡി​വി​ഷ​ൻ, പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ഓ​രോ സ്ക്വാ​ഡി​നെ​യും പൊ​ലീ​സ് സ​ബ്-​ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ (പി.​എ​സ്.​ഐ) ന​യി​ക്കും. ഓ​രോ സ്ക്വാ​ഡി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് നാ​ല് പേ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. നി​ശ്ചി​ത പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍റെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള റൗ​ഡി-​ഷീ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ഓ​രോ സ്ക്വാ​ഡി​ലെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ്യ​ത്യ​സ്ഥ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    സൂ​ക്ഷ്മ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​ലീ​സ് റൗ​ഡി​ഷീ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വി​ര​ല​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഉ​ന്ന​ത പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, സ​ബ്-​ഡി​വി​ഷ​ൻ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച സ്ക്വാ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ ന​ഗ​ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രു ആ​ന്‍റ-​റൗ​ഡി സ്ക്വാ​ഡും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ കീ​ഴി​ലാ​യി​രി​ക്കും സ്ക്വാ​ഡ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. കൂ​ടാ​തെ സി​റ്റി ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ച് മേ​ല്‍നോ​ട്ടം നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും.

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    TAGS:MysorepolicemansquadBengaluru
    News Summary - Anti-rowdy squads deployed across Mysore
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